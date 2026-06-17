Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει δύο φορές, η Νορβηγία επιβλήθηκε του Ιράκ (4-1) και πέρασε πάνω από την Γαλλία στην κορυφή του Group I.

Πρώτο ματς σε Mundial, πρώτο «δίμπαλο» για τον υπερπαίκτη, Χάαλαντ, που ήταν στα σημεία που έπρεπε, όταν και όπως έπρεπε για να κάνει τη «ζημιά» στο Ιράκ (4-1), το οποίο έπαιξε καλύτερα, τουλάχιστον για ένα ημίχρονο, απ’ όσοι δεν ξενύχτησαν, φαντάζονται. Η Νορβηγία πήγε και αυτή στους 3 βαθμούς, όσους έχει και η Γαλλία που νωρίτερα είχε επικρατήσει 3-1 της Σενεγάλης.

Κόντρα σε αυτό που θα περίμεναν οι περισσότεροι, το Ιράκ ήταν εκείνο που ξεκίνησε καλύτερα το ματς, χωρίς φόβο και μάλιστα είχε τις δύο πρώτες καλές στιγμές αλλά η κεφαλιά του Χουσεΐν (8’) και το σουτ του Αλ-Χαμαντί (13’) έφυγαν ψηλά. Η Νορβηγία δεν είχε καταφέρει απειλήσει καθόλου πριν το πρώτο hydration-break, όμως η ατομική ποιότητα έκανε τη διαφορά.

Στο 29’ ο Σόρλοθ, από θέση κεντρικού χαφ, έσπασε το pressing, ο Νούσα πήρε στα αριστερά, έδωσε στο overlap του Βόλφε και εκείνος με εξαιρετική συρτή σέντρα βρήκε τον Χάαλαντ που με προβολή έκανε το 1-0. Οι Σκανδιναβοί φάνηκε να ελέγχουν στα επόμενα λεπτά όμως το Ιράκ προκάλεσε ξανά έκπληξη. Στο 37’ ο Γιασίμ με διαδοχικές ντρίμπλες ζάλισε τον Ρίερσον και πέρασε στα αριστέρα στον Αλ-Αμάρι, εκείνος έβγαλε τη σέντρα και ο Χουσεΐν με άλμα και κεφαλιά… CR7, διέλυσε στον αέρα Χέγκεμ και Μπέργκε και κάρφωσε την μπάλα στη γωνία για το 1-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Αυτοί, δυστυχώς για την ομάδα του Γκρέιαμ Άρνολντ, κράτησαν μόλις για 4 λεπτά αφού έπειτα από πάσα προς τα πίσω με άπειρο ρίσκο από τον Ταχσίν, ο keeper, Χασάν, άργησε να απομακρύνει, το έκανε πάνω στον Χάαλαντ και εκείνος έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Νορβηγία. Το 2-1 έμεινε για το πρώτο μέρος αφού Μπαγιές (43’) και Γιασίμ (45+3’) δεν μπόρεσαν να απαντήσουν εκ νέου για το Ιράκ.

Το δεύτερο μέρος, δεν είχε τις φάσεις του πρώτου. Η Νορβηγία ήξερε πλέον τι πρέπει να αποφύγει, το Ιράκ είχε δείξει ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί τα λάθη και το ματς έγινε πιο «σφιχτό». Στο 63’ ο Αλί είχε μια καλή στιγμή με άστοχο βολέ και το ματς κυλούσε χωρίς κάτι αξιοσημείωτο. Μέχρι το 76’ όταν ο Όντεγκααρντ εκτέλεσε το κόρνερ και ο σέντερ-μπακ, Όστιγκαρντ, με ωραία κίνηση και άλμα νίκησε τους πάντες από την καρδιά της άμυνας σφραγίζοντας τη νίκη των Βίκινγκς (3-1). Στο 97’ από κοντά ο Τόρστβεντ διαμόρφωσε το τελικό 4-1 έπειτα από κεφαλιά του Χάαλαντ.

Ιράκ (Γκρέιαμ Άρνολντ): Χασάν, Χουσέιν Αλί (73’ Σααντούν), Ταχσίν, Χασέμ, Ντόσκι, Ισμαΐλ (59’ Ικμπάλ), Αλ-Αμάρι, Μπαγιές (78’ Μοχάναντ Αλί), Γιασίμ (73’ Κασέμ), Αλ-Χαμαντί (59’ Φαρτζί), Χουσεΐν.

Νορβηγία (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Βόλφε (73’ Όστιγκαρντ), Χέγκεμ, Άγιερ, Ρίερσον, Μπέργκε, Όρσνες (73’ Τόρστβεντ), Όντεγκααρντ (81’ Μπεργκ), Νούσα, Σόρλοθ (73’ Μπομπ), Χάαλαντ.



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