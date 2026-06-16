Επιβεβαίωση SDNA: Αποχαιρέτησε τον Κάκαρη ο Ολυμπιακός, ακολουθούν κι άλλοι

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Κώστας Κάκαρης, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Το SDNA είχε αποκαλύψει από τον Απρίλιο πως ο Κώστας Κάκαρης θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και πλέον έγινε και επίσημο, με τους Πειραιώτες να αποχαιρετούν τον διεθνή φουνταριστό, ενώ αναμένονται κι άλλες αποχωρήσεις από τους «ερυθρόλευκους» το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.:

“Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κώστα Κάκαρη. Ο διεθνής φουνταριστός παγκόσμιας κλάσης, από τους κορυφαίους στον κόσμο στη θέση του, τίμησε το ερυθρόλευκο σκουφάκι με το ταλέντο, το πάθος και την αφοσίωσή του. Συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας μας, κατακτώντας πέντε νταμπλ και δύο Super Cup στις δύο «θητείες» του.

Ο Κώστας ξεχωρίζει για το ήθος και την προσωπικότητά του και θα αποτελεί πάντα μέλος της μεγάλης οικογένειας του Θρύλου!

Κώστα, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου.

Δεν λέμε αντίο, αλλά εις το επανιδείν!”.