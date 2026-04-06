Ολυμπιακός: Χάνει τον Κάκκαρη, καταλήγει στη Φερεντσβάρος ο Έλληνας φουνταριστός

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο κορυφαίος ίσως φουνταριστός στο παγκόσμιο πόλο καταλήγει στην ουγγρική Φερεντσβάρος αλλάζοντας τους συσχετισμούς σε Ευρώπη και Ελλάδα.

Μεγάλη απώλεια για τους ερυθρόλευκους που διεκδικούν και φέτος τη διάκριση στο Champions League του πόλο με δίδυμο φουνταριστών, τους Κάκκαρη και Νικολαΐδη.

Στην πιάτσα του πόλο ωστόσο κυκλοφορεί πλέον η πληροφορία ότι ο 27χρονος Έλληνας φουνταριστός, Κωνσταντίνος Κάκκαρης, βασικός στην Εθνική ομάδα των επιτυχιών.

Ο Κάκκαρης που το 2022 ήταν ένας εκ των τεσσάρων υποψηφίων για τον τίτλο του κορυφαίου πολίστα στον κόσμο, όπως όλα δείχνουν θα μετακομίσει στην ουγγρική Φερεντσβάρος αφήνοντας δυσαναπλήρωτη τη θέση του φουνταριστού.

Το βάρος πέφτει πλέον στην παραμονή του Ούγγρου Ζάλανκι και των Ελλήνων αθλητών Γκίλα, Νικολαΐδη που μαζί με τον Γενηδουνιά αποτελούν την ραχοκοκαλιά του Ολυμπιακού.