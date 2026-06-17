Πατέρας Ντόρσεϊ: «Τίποτα δεν είναι αληθές, δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τώρα»

Ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζέριντ προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση των δημοσιευμάτων, που αναφέρουν ότι ο ομογενής γκαρντ υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με τον Ολυμπιακό.

Ο Τζέριντ Ντόρσεϊ, σχολιάζοντας αναρτήσεις που αναφέρουν ότι ο γιος του έχει επεκτείνει την συνεργασία του με τον Ολυμπιακό έως το 2029, τονίζοντας ότι ο Τάιλερ δεν έχει συμβόλαιο μέχρι στιγμής.

O πατέρας του ομογενή γκαρντ, μάλιστα απάντησε και για τις ανυπόστατες φήμες που αναπτύχθηκαν στα social media περί Παναθηναϊκού, με τον Τζέριντ Ντόρσεϊ να τονίζει ότι ο γιος του δεν είναι κάτω από συμβόλαιο, ζητώντας από τον κόσμο να περιμένει μέχρι να μιλήσει ο Τάιλερ.

«Τίποτα δεν είναι αληθές μέχρι ο Τάιλερ να μιλήσει για αυτό. Η αλήθεια θα λάμψει σύντομα. Δεν έχει συμβόλαιο για την ώρα. Αυτή η ιστορία (σ.σ. περί υπογραφής συμβολαίου) δεν είναι αληθινή», ανέφερε στα σχόλιά του ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ.