Πατέρας Ντόρσεϊ: «Τίποτα δεν είναι αληθές, δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τώρα»

Ο Τζέριντ Ντόρσεϊ, σχολιάζοντας αναρτήσεις που αναφέρουν ότι ο γιος του έχει επεκτείνει την συνεργασία του με τον Ολυμπιακό έως το 2029, τονίζοντας ότι ο Τάιλερ δεν έχει συμβόλαιο μέχρι στιγμής.
O πατέρας του ομογενή γκαρντ, μάλιστα απάντησε και για τις ανυπόστατες φήμες που αναπτύχθηκαν στα social media περί Παναθηναϊκού, με τον Τζέριντ Ντόρσεϊ να τονίζει ότι ο γιος του δεν είναι κάτω από συμβόλαιο, ζητώντας από τον κόσμο να περιμένει μέχρι να μιλήσει ο Τάιλερ.
«Τίποτα δεν είναι αληθές μέχρι ο Τάιλερ να μιλήσει για αυτό. Η αλήθεια θα λάμψει σύντομα. Δεν έχει συμβόλαιο για την ώρα. Αυτή η ιστορία (σ.σ. περί υπογραφής συμβολαίου) δεν είναι αληθινή», ανέφερε στα σχόλιά του ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
This Story is not true. Just call me Grok on this one.— Jerrid Dorsey (@bballbreeder) June 16, 2026