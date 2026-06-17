Η Γαλλία «πέταξε» ένα ημίχρονο, γλίτωσε στο γκολ του Τζάκσον αλλά στο δεύτερο μέρος ανέβασε ρυθμούς και με γκολ από τους Εμπαπέ (2) και Μπαρκολά ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ. Μείωσε για την Σενεγάλη ο Εμπαγιέ, αλλά δεν ήταν αρκετό.

Ο Ντεσάμπς παρέταξε με φουλ επιθετικούς προσανατολισμούς την ομάδα του, βάζοντας τον Εμπαπέ στην κορυφή και πλαισιώνοντάς τον με τους Ολίσε, Ντεμπελέ και Ντουέ, σε μια τετράδα όπου οι αμυντικοί πραγματικά δεν ξέρουν ποιον να πρωτομαρκάρουν! Πολύ υψηλής ποιότητας βέβαια ήταν και η επιθετική τριπλέτα των Σενεγαλέζων, που αποτελούταν από τους Σαρ, Μανέ και Τζάκσον, με τους τυπικά φιλοξενούμενους να έχουν τον έλεγχο στην διάρκεια του πρώτου μέρους.

Οι Αφρικανοί είναι πάντως αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς, έχοντας μια εξαιρετική συνεργασία στο πρώτο λεπτό που είχε ως κέρδος ένα κόρνερ. Στο 7’, μετά από νέα ωραία εναλλαγή της μπάλας, ο Σαρ πάτησε περιοχή αλλά κόπηκε πριν εκτελέσει, με την μεγαλύτερη ευκαιρία του ημιχρόνου να έρχεται στο 25’.

Ο Τζάκσον έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας και εκτέλεσε στο δοκάρι, με την μπάλα στην συνέχεια να βρίσκει στο σώμα του Μενιάν αλλά να φεύγει κόρνερ και να μην καταλήγει στα δίχτυα του. Στην εκπνοή του πρώτου μέρους θα μπορούσε να σκοράρει και ο Σαρ, αλλά το πλασέ του από πλεονεκτική θέση έφυγε λίγο άουτ.

Η Γαλλία απείλησε για πρώτη φορά στο 53’, με τον Ολίσε να παίρνει την μπάλα εκτός περιοχής, να πατάει μέσα σε αυτή, αλλά να μην μπορεί να κερδίσει τον Μεντί. Τέσσερα λεπτά μετά, ο ίδιος παίκτης έκανε το κλέψιμο και έβγαλε με κάθετη μπαλιά σε θέση τετ-α-τετ τον Εμπαπέ, όμως ο γκολκίπερ της Σενεγάλης έκανε νέα σπουδαία επέμβαση. Στο 58’ ο άσος της Ρεάλ ζήτησε πέναλτι για μαρκάρισμα του Μανέ, με τον διαιτητή σε πρώτη φάση να μην δίνει κάτι. Ο VAR είχε διαφορετική άποψη και τον φώναξε στο μόνιτορ, με τον ρέφερι ωστόσο να επιμένει στην αρχική του απόφαση και να μην δείχνει την άσπρη βούλα!

Οι «Τρικολόρ» ήταν σαφώς ανώτεροι στην επανάληψη, με τον Ολίσε να βγάζει νέα υπέροχη κάθετη για τον Εμπαπέ στο 64’, αλλά τον τελευταίο να μην προλαβαίνει να κοντρολάρει και να εκτελέσει όπως θα ήθελε. Η τρίτη ωστόσο ήταν και… φαρμακερή, με τον Ολίσε να κάνει μια ακόμα εκπληκτική μπαλιά και τον Εμπαπέ αυτή την φορά να πλασάρει σωστά στην κίνηση, βάζοντας μπροστά στο σκορ την ομάδα του στο 67’.

Κυριολεκτικά με την… σέντρα, μέσα σε ένα λεπτό, η Σενεγάλη «απάντησε» με εκπληκτικό σουτ του Τζάκσον από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή, όμως ήταν άτυχη γιατί ο σκόρερ ήταν λίγο εκτεθειμένος και έτσι το γκολ ακυρώθηκε. Η προβολή του ίδιου παίκτη στο 79’ πέρασε άουτ, με τους Γάλλους στο 82’ να «σφραγίζουν» τη νίκη με τον Μπαρκολά. Ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν πήρε την ασίστ του Ραμπιό, «έσκαψε» την μπάλα πάνω από τον Μεντί και διαμόρφωσε το 2-0.

Το μόνο που κατάφερε η Σενεγάλη ήταν να μειώσει στο 90+5' με τον Εμπαγιέ σε 2-1, με μια υπέροχη ενέργεια και ένα άψογο τελείωμα μέσα από την περιοχή. Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο Εμπαπέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα με καταπληκτικό σουτ εκτός περιοχής, βάζοντας το... κερασάκι στην τούρτα και «γράφοντας» το τελικό αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις

Γαλλία (Ντεσάμπς): Μενιάν, Κουντέ, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ερναντές, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ (80' Μπαρκολά), Ντουέ (87' Σερκί), Εμπαπέ.

Σενεγάλη (Τιαό): Μεντί, Ντιούφ, Νιακατέ, Κουλιμπαλί, Ντιατά, Π. Γκέγιε (83' Εντιαγέ), Ι. Γκέγιε (88' Σις), Καμαρά (76' Ντιαρά), Σαρ (76' Εμπαγιέ), Μανέ, Τζάκσον (82' Ντιένγκ).

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