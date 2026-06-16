Η Βενέτσια κατάφερε να παραμείνει ζωντανή στους τελικούς του ιταλικού πρωταθλήματος, αφού μείωσε σε 2-1 στην σειρά (109-97).

Η Βενέτσια φιλοξένησε την Αρμάνι Μιλάνο και ήθελε μόνο τη νίκη, ώστε να μείνει «ζωντανή» στους τελικούς του ιταλικού πρωταθλήματος. Τελικά, μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες, οι γηπεδούχοι έβγαλα αντίδραση και με το τελικό 109-97 μείωσαν την σειρά σε 2-1.

Για τους νικητές ο Παρκς τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 28 λεπτά, με τον Κόουλ να προσθέτει 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 27 λεπτά. Από την άλλη, ο Μπρουκς είχε 22 πόντους και 2 ασίστ σε 25 λεπτά, ενώ ο Μπολμαρό μέτρησε 20 πόντους και 1 ριμπάουντ σε 21 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 25-26, 50-50, 86-69, 109-97

Τα στατιστικά του αγώνα.