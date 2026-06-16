Καβαλίερς-Χάρντεν: Δεν αλλάζουν τα πλάνα μετά την σύλληψη - Επαφές για νέο συμβόλαιο

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς αναμένεται να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον Τζέιμς Χάρντεν, με την σύλληψή του να μην αλλάζει τα πλάνα του οργανισμού.

Ο Τζέιμς Χάρντεν συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς εντοπίστηκε όπλο στο όχημά του, το οποίο κατείχε παράνομα, δεν βρισκόταν σε θήκη και ήταν σε κοινή θέα. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη δεν θα επηρεάσει την καριέρα του.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν θα αλλάξουν τα πλάνα τους και θέλουν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους τον «Μούσια». Μάλιστα, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές για νέο συμβόλαιο, με τον Αμερικανό να αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις απολαβές του.

Θυμίζουμε πως ο Χάρντεν έχει player-option για την σεζόν 2026-27 ένανιτ 42 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά όλα δείχνουν πως θα την αρνηθεί, ώστε να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους «Καβς», βοηθώντας ταυτόχρονα τον οργανισμό οικονομικά.