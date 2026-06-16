Ιστορικός Μπράνσον: Στην ίδια λίστα με Τζόρνταν, Μίκαν και Μπέιλορ

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν εξαιρετικός φέτος και οδήγησε τους Νιου Γιορκ Νικς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια.
Ο 29χρονος αναδείχθηκε MVP των τελικών, πετυχαίνοντας στο Game 5 45 πόντους. Μάλιστα, με αυτή την απόδοση «έγραψε» τη δική του ιστορία.
Πιο συγκεκριμένα, οι Νικς πέτυχαν 94 πόντους, κάτι που σημαίνει πως ο Μπράνσον είχε το 47,8% των πόντων της ομάδας του. Μόνο τέσσερις εμφανίσεις είχαν υψηλότερο ποσοστό, όπως αναφέρει το ClutchPoints.
Αναλυτικά:
1) Τζορτζ Μίκαν: 54,4% το 1950
2) Μάικλ Τζόρνταν: 51,7% το 1998
3) Μάικλ Τζόρνταν: 49,5% το 1993
4) Έλτζιν Μπέιλορ: 48,4% το 1962