Ιστορικός Μπράνσον: Στην ίδια λίστα με Τζόρνταν, Μίκαν και Μπέιλορ

Ο Τζέιλεν Μπράνσον «έγραψε» τη δική του ιστορία στο ΝΒΑ και μπήκε σε μία ξεχωριστή λίστα δίπλα στον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν εξαιρετικός φέτος και οδήγησε τους Νιου Γιορκ Νικς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια.

Ο 29χρονος αναδείχθηκε MVP των τελικών, πετυχαίνοντας στο Game 5 45 πόντους. Μάλιστα, με αυτή την απόδοση «έγραψε» τη δική του ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, οι Νικς πέτυχαν 94 πόντους, κάτι που σημαίνει πως ο Μπράνσον είχε το 47,8% των πόντων της ομάδας του. Μόνο τέσσερις εμφανίσεις είχαν υψηλότερο ποσοστό, όπως αναφέρει το ClutchPoints.

Αναλυτικά:

1) Τζορτζ Μίκαν: 54,4% το 1950

2) Μάικλ Τζόρνταν: 51,7% το 1998

3) Μάικλ Τζόρνταν: 49,5% το 1993

4) Έλτζιν Μπέιλορ: 48,4% το 1962