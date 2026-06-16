«Δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα για τον Λεμπρόν από τους Σπερς»

Ο Σαμ Κουίν του «CBS Sports» μίλησε για τον Λεμπρόν Τζέιμς και εξήγησε τον λόγο που οι Σαν Αντόνιο Σπερς είναι ο κατάλληλος προορισμός για τον «Βασιλιά».

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και έτσι μπορεί να διαλέξει την επόμενη ομάδα του. Οι Λος Άντζελες Λέικερς παραμένουν το φαβορί για την παραμονή του, ωστόσο ο Σαμ Κουίν του «CBS Sports» μίλησε για τους Σαν ΑΝτόνιο Σπερς και τόνισε γιατί είναι η κατάλληλη επιλογή για τον «Βασιλιά».

«Όμως αυτός (ο Λεμπρόν Τζέιμς) και ο μακροχρόνιος προπονητής των Σπερς, Γκρεγκ Πόποβιτς, τρέφουν εδώ και καιρό αμοιβαία εκτίμηση. Αν είναι τόσο αποφασισμένος να κερδίσει όσο λέει, δεν υπάρχει καλύτερος προορισμός από τους Σπερς. Οι Σπερς μπορούν να βρουν τον τρόπο να καλύψουν το οικονομικό κομμάτι..

Το mid-level πιθανότατα ξεπερνά κάθε υποψήφιο εκτός από τους Λέικερς, και αν οι Σπερς χρειαστεί να διώξουν τον Τζόνσον για να δημιουργήσουν χώρο στο salary cap, θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον Τζέιμς με συμβόλαιο της τάξης των 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Μπασκετικά λειτουργεί, γιατί πάντα λειτουργεί με τον Λεμπρόν. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Έχει το σωματότυπο του power forward, μια ανάγκη των Σπερς» ανέφερε.