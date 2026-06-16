Ήττα στο διπλό και στροφή στο Wimbledon για Σερένα

Σερένα Γουίλιαμς και Καρολίνα Μούχοβα δεν κατάφεραν να κλείσουν θέση στον δεύτερο γύρο των διπλών στο Βερολίνο.

Ηττήθηκαν με 6-4, 6-4 από την πιο έμπειρη ομάδα των Τζουλιάνα Όλμος και Έριν Ράουτλιφ και δεν θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στη γερμανική πόλη.

Η Τσέχα συνεχίζει στο μονό της διοργάνωσης (θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τη Μάντισον Κις), ενώ η θρυλική Αμερικανίδα θα στρέψει το βλέμμα της στο Wimbledon, όπου θα ενώσει τις δυνάμεις της με τη μεγάλη αδερφή της, τη Βίνους,

Με μια wild card να εκκρεμεί, δεν αποκλείεται να τη δούμε να αγωνίζεται και στο μονό του βρετανικού σλαμ, με απόφαση της τελευταίας στιγμής!

Οι Όλμος/Ράουτλιφ θα παίξουν στον δεύτερο γύρο του Βερολίνου με τις Σάρα Εράνι/Νικόλ Μέλιτσαρ.