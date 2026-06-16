Η ΑΕΚ ξέρει τι πρέπει να κάνει για να είναι έτοιμη

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την μεταγραφική δραστηριότητα της ΑΕΚ και ποιο είναι το σχέδιο

Εχει κι αυτό την πλάκα του. Να έχει ο καθείς δεκάδες σοβαρά ζητήματα να επιλύσει και να μην βρίσκει τρόπο, αλλά να… νοιάζεται, να βρίσκει αποκούμπι, να επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα, για την ομάδα που βρίσκεται στην καλύτερη φάση απ’ όλους. Στην θέση της ΑΕΚ έναντι του ανταγωνισμού αναφέρομαι, που όσο περνά ο καιρός, δείχνει πως υπάρχει μια τεράστια διαφορά: ένας οργανισμός που ξέρει τι θέλει και πως να το αποκτήσει, απέναντι σε ομάδες που ψάχνουν τρόπους να βρουν ξανά προσανατολισμό.

Σας έλεγα και προ ημερών, πως η ΑΕΚ εμφάνισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο μια νέα πρόταση. Τόσο επιτυχημένη, τόσο θελκτική, που άμεσα έσπευσαν να την υιοθετήσουν οι περισσότεροι, έστω κι αν δεν το λένε ανοιχτά. Αναλογιστείτε πως ακόμα και στον ΠΑΟΚ, άκουγα σήμερα πως δεν επιθυμούν κάποιον προπονητή στυλ Μπενίτεθ, αλλά έναν προπονητή φιλόδοξο, σχετικά νεαρό, με σημαντικές παραστάσεις ήδη, που θα αντέχει στην διαχείριση της πίεσης. Πες πως θέλεις έναν Νίκολιτς δηλαδή, χωρίς να πεις το όνομα του.

Σενάρια επιστημονικής φαντασίας

Όλα αυτά μάλιστα, ενόσω η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έχει την μεγαλύτερη χρονική άνεση. Μέχρι την αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία και το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, μας χωρίζουν ακόμα 20 και μέρες. Επαρκές διάστημα για να προχωρήσει όλες τις κινήσεις που έχει κατά νου για την ενίσχυση της. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πως η ΑΕΚ έχει συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν ψάχνει στα τυφλά, δεν περιμένει τι θα κάτσει, αλλά έχει συγκεκριμένες επιλογές, που τις έχει ιεραρχήσει και ξέρει ποιοι είναι εκείνοι που κάνουν στο πρότζεκτ.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν ονόματα που προκαλούν στο άκουσμα τους: Μαυροπάνος, Ουναϊ και άλλοι. Προφανώς, πρόκειται για όνειρα θερινής νυκτός. Πρόκειται για υποθέσεις που κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και είναι εξαιρετικά αμφίβολο (για να μην απόλυτα σίγουρο), πως δεν υπάρχει και διάθεση από τους παίκτες να έρθουν στην Ελλάδα. Και δεδομένα ο καθένας έχει το δικαίωμα να γράφει ό,τι θέλει και να κρίνεται για την αξιοπιστία του, αλλά το θέμα είναι να μην μπερδεύεται ο κόσμος και πέφτει σε λούμπες από περίεργους που καραδοκούν για να δημιουργήσουν ίντριγκες και να εμφανίζουν επικοινωνιακές ήττες εκεί που δεν υπάρχουν.

Ψάχνει νέους Βάργκα

Επίσης, η ΑΕΚ βρίσκεται σε μια φάση που δεν ψάχνει… μπαζώματα. Δεν αναζητά «μπαλώματα» για να κλείσει αγωνιστικές τρύπες, αλλά παίκτες υψηλού επιπέδου, που θα έρθουν και θα γίνουν άμεσα εν δυνάμει θέσεων της 11άδας. Όπως ακριβώς συνέβη με τον Βάργκα τον χειμώνα. Ο καθένας μπορεί να βαπτίζει το ψάρι κρέας, να αναζητά λύσεις εκ των έσω και άλλα ενδιαφέροντα, αλλά η πραγματικότητα είναι πως όταν θέλεις να κάνεις την διαφορά, σκας 5 εκατ. ευρώ και παίρνεις παίκτη που μπαίνει και κάνει άμεσα την διαφορά.

Οσο πιο ψηλά τίθεται ο πήχης για τους παίκτες που θέλει να αποκτήσει η ΑΕΚ, είναι εύλογο πως υπάρχει ακόμα πιο έντονος ανταγωνισμός και παράλληλα υπάρχει και πίστη αυτών των παικτών πως μπορούν να κερδίσουν χρόνο προσδοκώντας σε μια πρόταση από τα υψηλότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο και εάν ακόμα κάποιος βρίσκεται πάνω στο συννεφάκι, καλό είναι να ξεκαβαλήσει. Δεν είμαστε στην πρώτη σειρά της Ευρώπης, δεν είμαστε η πρώτη επιλογή για παίκτες υψηλού επιπέδου, έστω και εάν πληρώνεις υπεραξίες.

Με το σχέδιο της

Βέβαια, η ΑΕΚ έχει ένα μεγάλο συν συγκριτικά με το περυσινό καλοκαίρι. Εχει δείξει πως δουλεύει, έχει αποδείξει έμπρακτα πως απογειώνει καριέρες, ενώ φέτος έχει και την προοπτική του Τσάμπιονς Λιγκ, έχοντας στο χειρότερο σενάριο εξασφαλισμένη την παρουσία στην τελική φάση του Γιουρόπα Λιγκ, που μόνο μικρό πράγμα δεν το λες. Αυτό είναι μεγάλο διαπραγματευτικό ατού, γι’ αυτό υπάρχει πλέον η αίσθηση στην ΑΕΚ πως τα πράγματα θα εξελιχθούν σωστά και ακολουθώντας πιστά το σχέδιο.

Όταν μάλιστα αυτό το σχέδιο, δούλεψε, θαυμάστηκε και αποδείχθηκε άκρως λειτουργικό στην διάρκεια της σεζόν, τότε αξίζει κάποιος να περιμένει ήρεμος τις εξελίξεις και να μην μπαίνει άσκοπα στην πρίζα. Γιατί η πραγματικότητα είναι πως η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά από τον ανταγωνισμό, μπροστά από τις δικές της προσδοκίες και έχει μια μεγάλη ευκαιρία να θέσει τις βάσεις για την κυριαρχία της. Πράγματα που τώρα πια φαντάζουν απλά και κατά το πρόσφατο παρελθόν, ήταν πάντα ένας μεγάλος βραχνάς για τους «κιτρινόμαυρους».