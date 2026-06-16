Ο Τραμπ βρίσκει τις μεθόδους του Νετανιάχου πολύ «άγριες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε για μία ακόμη φορά τη δυσαρέσκειά του για τις επιθετικές ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο και έβαλε «στο παιχνίδι» τη Συρία.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών έχουν αναδείξει ένα ρήγμα στις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενώ το Κανάλι 12 του Ισραήλ μετέδωσε πως οι ΗΠΑ είπαν «όχι» σε Ισραηλινούς αξιωματούχους που ζήτησαν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της συμφωνίας με το Ιράν.

Σε δηλώσεις του την Τρίτη από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής της G7, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως οι επιθέσεις του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού το περασμένο σαββατοκύριακο ήταν «βάρβαρες» και «υπερβολικές».

Ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου στο εξής «πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος όσον αφορά τον Λίβανο». «Δεν μου άρεσε το γεγονός ότι, δύο ώρες πριν υπογράψουμε τη συμφωνία, σημειώθηκε επίθεση στον Λίβανο, στη Βηρυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Περιέγραψε επίσης την επίθεση ως «άγρια» και «υπερβολική».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Νετανιάχου έχουν «εξαιρετική σχέση» και ότι συζητούν «για κάποιες τελικές λεπτομέρειες». «Ξέρετε, μπορεί κανείς να το παρακάνει, αλλά έχουμε μια πολύ αποτελεσματική σχέση», είπε ο κ. Τραμπ.

«Χωρίς εμάς, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα υπήρχε το Ισραήλ. Χωρίς εμένα, δεν θα υπήρχε το Ισραήλ, γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν ήταν πρόθυμος να κάνει αυτό που έκανα εγώ», σημείωσε.

Ο Τραμπ είπε ότι το Ισραήλ πολεμά τη Χεζμπολάχ «πάρα πολύ καιρό» και αποκάλυψε πως πρότεινε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αναλάβει η Συρία την αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται, και δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτές τις πολυκατοικίες, και δεν είναι όλοι μέλη της Χεζμπολάχ, αυτό μπορώ να σας το πω, και πρότεινα στο Ισραήλ να αφήσει τη Συρία να αναλάβει τη Χεζμπολάχ, γιατί, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, νομίζω ότι θα τα καταφέρουν καλύτερα», είπε.

BREAKING: President Trump publicly rebukes Israel over its war against Hezbollah.



"Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed."



Trump said he opposed strikes that destroy apartment buildings filled with civilians and revealed he urged Israel to… pic.twitter.com/sfLxhiWTqA — Fox News (@FoxNews) June 16, 2026

Πηγή: iefimerida.gr