Επίσημο: Ο Αμορίμ ανέλαβε το «τιμόνι» της Μίλαν! (pic)

Επισημοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/6) η πρόσληψη του Ρουμπέν Αμορίμ από τη Μίλαν, με τον Πορτογάλο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 με τους «ροσονέρι», έχοντας κι οψιόν για άλλον ένα χρόνο.

Όπως ανέφεραν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Αμορίμ, που κέρδισε τη «μάχη» με τον Όλιβερ Γκλάσνερ για τον πάγκο των 7 φορές πρωταθλητών Ευρώπης, έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του, που θα του αποφέρει 3,2 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, θα έχει κι αρκετά σημαντικά μπόνους στόχων, όπως π.χ. κατάκτησης του πρωταθλήματος το οποίο θα του αποφέρει έξτρα 1 κατ. ευρώ ή πρόκριση στο Champions League, για το οποίο θα λάβει 500.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μίλαν:

«Η Μίλαν ανακοινώνει την πρόσληψη του Ρούμπεν Αμορίμ ως προπονητή της ανδρικής πρώτης ομάδας.

Ο Αμορίμ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2018, μετά από μία επιτυχημένη επαγγελματική ποδοσφαιρική διαδρομή, κατά την οποία αγωνίστηκε στις Μπελενένσες και Μπενφίκα, καθώς και στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Έπειτα από τις πρώτες του προπονητικές εμπειρίες στην Κάζα Πία και την Μπράγκα, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας τον Μάρτιο του 2020, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός κύκλου που χαρακτηρίστηκε από ισχυρή αγωνιστική ταυτότητα, καινοτομία και ανάπτυξη ποδοσφαιριστών. Η περίοδος αυτή συνοδεύτηκε από σημαντικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων δύο πρωταθλήματα Πορτογαλίας, δύο League Cup και ένα Super Cup. Πιο πρόσφατα εργάστηκε ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν ενταχθεί στην Μίλαν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Αμορίμ έχει αναπτύξει μια σύγχρονη και κυριαρχική τακτική προσέγγιση, με ξεκάθαρα προφίλ ποδοσφαιριστών και ισχυρή οργανωτική δομή, που συμβάλλει στην εξέλιξη των νεαρών παικτών και στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους».

«Παρακολουθούμε τον Ρούμπεν εδώ και χρόνια και η θητεία του στη Σπόρτινγκ είναι πραγματικά εντυπωσιακή, αντικατοπτρίζοντας το στιλ παιχνιδιού που αναζητούμε. Είναι ένας από τους πιο καταρτισμένους και καινοτόμους προπονητές της νέας ευρωπαϊκής γενιάς. Νέος, φιλόδοξος και με μια σύγχρονη ποδοσφαιρική ταυτότητα, που βασίζεται στην κυριαρχία μέσω της κατοχής της μπάλας, σε ένα μοντέρνο σύστημα πίεσης και σε μια ξεκάθαρη τακτική προσέγγιση», δήλωσε ο Τζέρι Καρντινάλε, Managing Partner της RedBird Capital Partners.

«Ο Ρούμπεν πιστεύει στο επιθετικό ποδόσφαιρο υψηλής πίεσης, με γρήγορες μεταβάσεις που οδηγούν σε περισσότερες ευκαιρίες και γκολ. Η φιλοσοφία του ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το δικό μας όραμα, ενώ οι ηγετικές του ικανότητες και το ιστορικό του στην ανάπτυξη ποδοσφαιριστών ήταν στοιχεία που ξεχώρισαν. Πιστεύουμε στον Ρούμπεν και είμαστε ενθουσιασμένοι που τον καλωσορίζουμε στον σύλλογο».

Απ’ την πλευρά του ο Αμορίμ στις πρώτες δηλώσεις του επισήμανε: «Υπάρχουν φιλοδοξίες που σε συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας σου και η προπονητική καθοδήγηση της Μίλαν ήταν πάντα μία από τις δικές μου.

Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος: ιστορία, κύρος και μια εκπληκτική βάση φιλάθλων σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για μια πρόκληση που αποδέχομαι με υπερηφάνεια και ενθουσιασμό, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα χρώματα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να βιώσω καθημερινά το πάθος που κινεί τη Μίλαν».