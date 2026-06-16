Ταρέμι: «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον λαό μας και θα φέρουμε χαρά στους οπαδούς μας»

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος της ισόπαλης αναμέτρησης του Ιράν με την Νέα Ζηλανδία για την πρεμιέρα του 7ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι αρκετά δύσκολο. Για άλλους λιγότερους, για κάποιους περισσότερο. Στην ισοπαλία (2-2) του Ιράν εναντίον της Νέας Ζηλανδίας αντιμετωπίσει δύο καταστάσεις: τις επιπτώσεις της ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και τη διχόνοια μεταξύ Ιρανών της των ΗΠΑ που υποστηρίζουν ή αντιτίθενται στην τρέχουσα ιρανική κυβέρνηση.

«Όλα είναι σαν καταστροφή στην πραγματικότητα, για εμάς», παραδέχτηκε ο διεθνής Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχτί Ταρέμι.

«Δεν είναι το σωστό. Αλλά δεν ακολουθούμε τη δικαιολογία. Απλώς κοιτάμε μπροστά. Έχουμε ελπίδα για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τον λαό μας και θα φέρουμε χαρά στους οπαδούς μας».

Η διεθνής σύγκρουση ανάγκασε το Ιράν να μεταφέρει το στρατόπεδο βάσης του τουρνουά στην Τιχουάνα του Μεξικού και να κάνει μόνο σύντομα ταξίδια στις ΗΠΑ.

Μετά τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια, ο Ταρέμι είπε ότι η ομάδα ενημερώθηκε ότι έπρεπε να επιστρέψει στην Τιχουάνα εκείνο το βράδυ, αντί μετά από μια προγραμματισμένη προπόνηση ανάρρωσης το πρωί της Τρίτης.

«Περάσαμε τόσο πολύ χρόνο στον αέρα μετακινούμενοι, που δεν μας έδωσαν καν χρόνο να συνέλθουμε», είπε ο Γκαλενόεϊ. «Μετά τον σημερινό αγώνα, μας είπαν: "Πρέπει να φύγετε αμέσως". Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε χρόνο για να συνέλθουμε, αλλά μας είπαν να επιστρέψουμε στο στρατόπεδό μας στην Τιχουάνα και είμαστε πραγματικά προβληματισμένοι από αυτό. Νομίζω ότι ίσως η ομάδα μας είναι η πιο καταπιεσμένη ομάδα σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Εν τω μεταξύ η ιρανοαμερικανική κοινότητα που ζει στην περιοχή, εξέφρασε τις δικές του διαφορετικές απόψεις.

Κάποιοι τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, ενώ άλλοι αποδοκίμασαν. Κάποιοι κυμάτισαν την τρέχουσα ιρανική σημαία, άλλοι το προεπαναστατικό λάβαρο του έθνους.

Κι ομώς ο Μεχντί Ταρέμι σημείωσε: «Ήταν σαν σπίτι μας. Ελπίζω να κάνουν το ίδιο για εμάς στα επόμενα δύο παιχνίδια, το ίδιο πράγμα».

Η εθνική ομάδα του Ιράν επιστρέψει την Κυριακή (21/6-22:00) για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Βελγίου που έφερε ισοπαλία με την Αίγυπτο.

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