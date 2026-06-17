Προπονήθηκε για πρώτη φορά με την Βραζιλία ο Νεϊμάρ

Ο Βραζιλιάνος σταρ, ο οποίος αναρρώνει από μυϊκό τραυματισμό στη δεξιά γάμπα, προπονήθηκε την Τρίτη (16/6) για πρώτη φορά μαζί με την υπόλοιπη εθνική ομάδα της Βραζιλίας

Ο 34χρονος πρώτος σκόρερ στην ιστορία της πεντάκις παγκόσμιας πρωταθλήτριας Βραζιλίας (79 γκολ), «προπονήθηκε στον αγωνιστικό χώρο του προπονητικού κέντρου του Columbia Park», στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ, όπως ανακοίνωσε η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (CBF).

Η CBF δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τον Νεϊμάρ να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο, δουλεύοντας πάντως ξεχωριστά από το υπόλοιπο γκρουπ.

Η ημερομηνία επιστροφής του σε επίσημο αγώνα παραμένει αβέβαιη, την ώρα που η Βραζιλία παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στο Μαρόκο το Σάββατο (14/6), στην πρεμιέρα της στον 3ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βόρειας Αμερικής.

Η «Σελεσάο», υπό την καθοδήγηση του Κάρλο Αντσελότι, θα αντιμετωπίσει την Αϊτή την Παρασκευή (19/6) και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση στις 24 Ιουνίου απέναντι στη Σκωτία.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€