Ο Ντίνο Τοπμέλερ νέος προπονητής της Λανς

Η Λανς ανακοίνωσε τον Γερμανό προπονητή Ντίνο Τοπμέλερ ως νέο προπονητή της με συμβόλαιο μέχρι το 2028, μετά την αποχώρηση του Πιερ Σαζ που εντάχθηκε στην Κρίσταλ Πάλας.

Ο Τοπμέλερ θα αναλάβει τον σύλλογο μετά από μια επιτυχημένη θητεία στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης μεταξύ 2023 και 2026.

Ο Σαζ είχε οδηγήσει τον σύλλογο στον πρώτο του τίτλο Coupe de France και εξασφάλισε την πρόκριση στο Champions League μόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία της Λανς.

Η Λανς ολοκλήρωσε τη διαδρομή της την περασμένη σεζόν στη δεύτερη θέση, έξι βαθμούς πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Το στυλ παιχνιδιού μου είναι να βρω τη σωστή ισορροπία μεταξύ της τεχνικής ποιότητας και της έντασης, και νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει πολύ καλά με την ομάδα μας», δήλωσε ο Τοπμέλερ.

«Λατρεύω το έντονο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι η Λανς πέρυσι ήταν ήδη η πιο έντονη ομάδα στο πρωτάθλημα. Μου αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, ήμουν ήδη έτσι ως παίκτης. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι η διάθεση να δώσω τα πάντα για αυτή τη φανέλα»