Αγγλία: 11χρονος βρήκε δόντι αρχαίου ελέφαντα ηλικίας 2 εκατομμυρίων ετών σε παραλία

Ένας 11χρονος έκανε μια μοναδική ανακάλυψη σε μια παραλία στην Αγγλία, αφού βρήκε ένα αρχαίο δόντι ελέφαντα ηλικίας... 2 εκατομμυρίων ετών.

Όλα έγιναν στις 24 Μαΐου, όταν ο 11χρονος Τσάρλι Όρτσαρντ-Λις είχε πάει για μια βόλτα με τη μητέρα του κατά μήκος της παραλίας East Lane στο Μπόντσεϊ, ένα παραθαλάσσιο χωριό του Σάφολκ στην ανατολική Αγγλία.

Εκεί, ο 11χρονος εντόπισε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με βράχο κατά μήκος της ακτογραμμής.

Ωστόσο, πλησιάζοντας συνειδητοποίησε ότι ήταν ένα... δόντι.

Ο 11χρονος Τσάρλι με την μητέρα του, Έλενορ και τον πατέρα του, Τζέιμι, με το αρχαίο δόντι που ανακάλυψαν

SWNS

Η απίστευτη ανακάλυψη

Σύμφωνα με ερευνητές, το δόντι που ανακαλύφθηκε, το οποίο έχει πλάτος 10 εκατοστών, είναι ο αριστερός γομφίος της άνω γνάθου ενός εξαφανισμένου Anancus arvernensis.

«Απλά είχαμε πάει για βόλτα στην παραλία και απλά έτυχε να συζητάμε το πόσο πολύ αγαπά τους ελέφαντες ο Τσάρλι», είπε η μητέρα του 11χρονου, Έλενορ, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων SWNS.

Τότε, ήταν που εντόπισαν κάτι να προεξέχει από την άμμο.

«Όταν το εντοπίσαμε, τράβηξε την προσοχή και των δύο μας, οπότε το πήραμε μαζί μας. Αμέσως, καταλάβαμε ότι ήταν κάτι διαφορετικό, καθώς είναι άλλη αίσθηση. Ακόμη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρήκαμε κάτι τόσο αρχαίο σε μια παραλία», κατέληξε η Έλενορ.

Το συγκεκριμένο θηλαστικό, το οποίο έζησε στη Γη από την Ύστερη Μειόκαινο έως την Πρώιμη Πλειστόκαινο εποχή -δηλαδή περίπου 8,5–2 εκατομμύρια χρόνια πριν- είναι συγγενής του σημερινού αφρικανικού ελέφαντα, ζύγιζε έξι τόνους και έφτανε τα 2,4 μέτρα σε ύψος.

Μια απεικόνιση του Anancus arvernensis, ενός εξαφανισμένου συγγενή του σημερινού ελέφαντα

Όταν είχαν ανακαλυφθεί για πρώτη φορά απολιθώματα του θηλαστικού το 1828, ερευνητές το είχαν ταυτοποιήσει λανθασμένα ως έναν Μαστόδοντα, ενός άλλου γένους προϊστορικού προβοσκιδωτού.

Ο καθηγητής Άντριαν Λίστερ, επικεφαλής ερευνητής παλαιοντολογίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, επιβεβαίωσε ότι το δόντι πράγματι άνηκε σε έναν Anancus arvernensis.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το δόντι πιθανότατα ήταν θαμμένο σε έναν κοντινό βράχο, και ξεβράστηκε από τη διάβρωση.

Πηγή: newsbomb.gr