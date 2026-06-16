Άνθρωπος της Άρσεναλ παρακολούθησε από κοντά τον Τζόλη στο φιλικό της Ελλάδας

Στο επίκεντρο της μεταγραφικής ενίσχυσης της Άρσεναλ παραμένει το όνομα του Χρήστου Τζόλη.

Ο 24χρονος εξτρέμ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με την Κλαμπ Μπριζ και οι επιδόσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από την αγγλική ομάδα.

Το ενδιαφέρον της Άρσεναλ είναι δεδομένο, με το Athletic να κάνει λόγο για πρόταση 40 εκατομμυρίων για την απόκτηση του.

Μάλιστα, νέο ρεπορτάζ αποκαλύπτει πως άνθρωπος της ομάδας βρέθηκε στην Σουηδία για να παρακολουθήσει από κοντά τον Τζόλη, στο πρόσφατο φιλικό της Ελλάδας.

Εξέλιξη η οποία δείχνει πόσο «ζεστά» ενδιαφέρεται η Άρσεναλ για την απόκτηση του.