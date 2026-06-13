Athletic: «Η Άρσεναλ ετοιμάζει πρόταση 40 εκατομμυρίων για την αγορά του Τζόλη!»

Έντονο ενδιαφέρον της Άρσεναλ για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη, αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος του Athletic, Ντέιβιντ Ορνστάιν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι «Κανονιέρηδες» εξετάζουν την περίπτωση του Έλληνα εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ και ετοιμάζεται να κάνουν την κίνησή τους για την απόκτησή του από την βελγική ομάδα.

Όπως αναφέρει ο Ορνστάιν, μια ενδεχόμενη μεταγραφή του Τζόλη στην Άρσεναλ, δεν θα επηρεάσει την προσπάθεια της πρωταθλήτριας Αγγλίας, να αποκτήσει και τον Mόργκαν Ρότζερς της Άστον Βίλα.

Ο Μίκελ Αρτέτα, άλλωστε θέλει να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του και θέλει πακέτο τον Τζόλη και τον Ρότζερς ή κάποιον άλλο εναλλακτικό στόχο.

Το δημοσίευμα του Athletic, αναφέρει ότι το deal ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Μπριζ μπορεί να κλείσει για ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ, με τους «Κανονιέρηδες» να είναι διατεθειμένοι να καλύψουν τις απαιτήσεις των Βέλγων.

Ο Χρήστος Τζόλης προέρχεται από τρομερή σεζόν με την φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, με τον 24χρονο εξτρέμ, να καταγράφει 52 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 22 γκολ και 29 ασίστ!