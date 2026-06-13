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Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ και της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ομάδα πόλο γυναικών

Πόλο
ΟΜΑΔΕΣ
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Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το τέταρτο Champions League της ιστορίας της, επικρατώντας της Φερεντσβάρος στον τελικό της Μάλτας με 17-14.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλαν τα συγχαρητήριά τους στις «ερυθρόλευκες» για την ευρωπαϊκή κούπα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ανάρτησής της, ανέφερε:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας στην κορυφή της Ευρώπης! Θερμά συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Champions League!».

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισε:

«Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ! Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία της!».

Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ και της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ομάδα πόλο γυναικών