Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ και της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ομάδα πόλο γυναικών

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το τέταρτο Champions League της ιστορίας της, επικρατώντας της Φερεντσβάρος στον τελικό της Μάλτας με 17-14.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλαν τα συγχαρητήριά τους στις «ερυθρόλευκες» για την ευρωπαϊκή κούπα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ανάρτησής της, ανέφερε:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας στην κορυφή της Ευρώπης! Θερμά συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Champions League!».

🔴⚪🏆 Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας στην κορυφή της Ευρώπης!



Θερμά συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Champions League! / Big congratulations to the Olympiacos Women's Water Polo team for winning the @WaterpoloCL! pic.twitter.com/cGOUO2XkKf — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 12, 2026

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισε:

«Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ! Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία της!».