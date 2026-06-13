Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ και της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ομάδα πόλο γυναικών

Μετά τη μεγάλη επιτυχία, η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλαν τα συγχαρητήριά τους στις «ερυθρόλευκες» για την ευρωπαϊκή κούπα.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ανάρτησής της, ανέφερε:
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας στην κορυφή της Ευρώπης! Θερμά συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση του Champions League!».
Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισε:
«Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ! Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία της!».
🏆 Άλλο ένα ευρωπαϊκό για τον ΘΡΥΛΟ!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 12, 2026
👏 Συγχαρητήρια στη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 4ου Champions League στην ιστορία της! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/nyobDxrHfw