Ο Λάριν έσπασε την κατάρα για τον Καναδά

Ο έμπειρος επιθετικός έγραψε ιστορία με το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Βοσνία, χαρίζοντας στον Καναδά τον πρώτο του βαθμό σε Mundial!

Ο Κάιλ Λάριν που αποδείχθηκε η χρυσή αλλαγή των Καναδών, αφού πέρασε στο ματς στο 77′ και σκόραρε στο 78′ χάρισε τον βαθμό στους διοργανωτές.

Αυτός μάλιστα ήταν και ο πρώτος βαθμός του Καναδά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέχρι πρότινος ο Καναδάς είχε συμμετάσχει σε δύο Μουντιάλ, το 1986 και το 2022 έχοντας μόνο ήττες.

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