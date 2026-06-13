Tαξιδεύει στις ΗΠΑ ο Λεβαντόφκσι: Μια... ανάσα από την Σικάγο Φάιρ!

Πολύ κοντά στην μεταγραφή του στην αμερικανική ομάδα βρίσκεται ο Πολωνός στράικερ, που ταξιδεύει στις ΗΠΑ για να κλείσει το deal.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μαζί με τον ατζέντη του, Πίνι Ζάχαβι, θα ταξιδέψει στην Αμερική, προκειμένου να έχει συνάντηση με τους ιθύνοντες της Σικάγο Φάιρ.

Ο σύλλογος του MLS, προσφέρει στον 38χρονο στράικερ συμβόλαιο για 2 ή 3 χρόνια (!), με την αμερικανική ομάδα να πιέζει τον Λεβαντόφσκι για να αποδεχθεί την πρόταση.

Πλέον, η τελική απόφαση θα παρθεί από τον Λεβαντόφσκι αλλά το ταξίδι του στις ΗΠΑ, για να έχει απευθείας επαφή με τους ιθύνοντες της Σικάγο Φάιρ, σηματοδοτεί άμεσες εξελίξεις.