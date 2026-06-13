Tαξιδεύει στις ΗΠΑ ο Λεβαντόφκσι: Μια... ανάσα από την Σικάγο Φάιρ!

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μαζί με τον ατζέντη του, Πίνι Ζάχαβι, θα ταξιδέψει στην Αμερική, προκειμένου να έχει συνάντηση με τους ιθύνοντες της Σικάγο Φάιρ.
Ο σύλλογος του MLS, προσφέρει στον 38χρονο στράικερ συμβόλαιο για 2 ή 3 χρόνια (!), με την αμερικανική ομάδα να πιέζει τον Λεβαντόφσκι για να αποδεχθεί την πρόταση.
Πλέον, η τελική απόφαση θα παρθεί από τον Λεβαντόφσκι αλλά το ταξίδι του στις ΗΠΑ, για να έχει απευθείας επαφή με τους ιθύνοντες της Σικάγο Φάιρ, σηματοδοτεί άμεσες εξελίξεις.
🚨✈️ Robert Lewandowski, on his way to the US with his agent Pini Zahavi to decide on move to Chicago Fire. 🇺🇸— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026
MLS side pushing to get it done, Lewandowski to consider this option as @wlodar85 reported.
Understand contract offered valid for two or three years, up to Robert. pic.twitter.com/LzQsN7FK6q