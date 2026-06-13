Συμφωνία της Μπαρτσελόνα με την Μπέτις για τον Κασαδό

Η Μπαρτσελόνα έχει αποφασίσει να παραχωρήσει τον Μαρκ Κασαδό, που ήταν από τις αποκαλύψεις της περασμένης σεζόν στους «μπλαουγκράνα», λόγω των οικονομικών προβλημάτων της.

Η διοίκηση πιστεύει στην αξία του 21χρονου διεθνή μέσου άσου, αλλά ο πρόεδρος της πρωταθλήτριας Ισπανίας, Ζοάν Λαπόρτα, είναι αναγκασμένος να παραχωρήσει κάποιους παίκτες για να ισορροπήσει τα οικονομικά του συλλόγου.

Το σχετικό ρεπορτάζ στην αθλητική εφημερίδα της Βαρκελόνης «Sport» αναφέρει πως η Μπέτις προσέγγισε την Μπαρτσελόνα για τον Κασαδό και πρόσφερε 20 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του.

Ο Κασαδό είχε επίσης προτάσεις από Μονακό και Λεβερκούζεν, αλλά προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Ανδαλουσίας.