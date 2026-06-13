Η Χρυσή Βίβλος του Champions League Γυναικών: Τέταρτο τρόπαιο για τον Ολυμπιακό

Οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν τους τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους και παραμένουν στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Οριτσόντε Κατάνια με οκτώ κατακτήσεις, ενώ ακολουθεί η Σαμπαντέλ με επτά. Ο Ολυμπιακός, μετά την κατάκτηση του τέταρτου Champions League της ιστορίας του, βρίσκεται στην τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω του τις Νιρέους και Ντονκ Γκούντα που μετρούν από τρεις τίτλους.
Χρυσή Βίβλος
- 1987-88: Ντονκ Γκούντα
- 1988-89: Ντονκ Γκούντα
- 1989-90: Νιρέους
- 1990-91: Ντονκ Γκούντα
- 1991-92: Μπράντεμπουργκ
- 1992-93: Σζέντες
- 1993-94: Οριτσόντε Κατάνια
- 1994-95: Νιρέους
- 1995-96: Νιρέους
- 1996-97: ΣΚΙΦ Μόσχας
- 1997-98: Οριτσόντε Κατάνια
- 1998-99: ΣΚΙΦ Μόσχας
- 1999-00: Γλυφάδα
- 2000-01: Οριτσόντε Κατάνια
- 2001-02: Οριτσόντε Κατάνια
- 2002-03: Γλυφάδα
- 2003-04: Οριτσόντε Κατάνια
- 2004-05: Οριτσόντε Κατάνια
- 2005-06: Οριτσόντε Κατάνια
- 2006-07: Φιορεντίνα
- 2007-08: Οριτσόντε Κατάνια
- 2008-09: Βουλιαγμένη
- 2009-10: Βουλιαγμένη
- 2010-11: Σαμπαντέλ
- 2011-12: Προ Ρέκο
- 2012-13: Σαμπαντέλ
- 2013-14: Σαμπαντέλ
- 2014-15: Ολυμπιακός
- 2015-16: Σαμπαντέλ
- 2016-17: Κίνεφ Κιρίσι
- 2017-18: Κίνεφ Κιρίσι
- 2018-19: Σαμπαντέλ
- 2019-20: Δεν διεξήχθη (Covid-19)
- 2020-21: Ολυμπιακός
- 2021-22: Ολυμπιακός
- 2022-23: Σαμπαντέλ
- 2023-24: Σαμπαντέλ
- 2024-25: Σαντ Αντρέου
- 2025-26: Ολυμπιακός
Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης
- 8 Οριτσόντε Κατάνια (Ιταλία)
- 7 Σαμπαντέλ (Ισπανία)
- 4 Ολυμπιακός (Ελλάδα)
- 3 Νέρεους (Ολλανδία)
- 3 Ντονκ Γκούντα (Ολλανδία)
- 2 Γλυφάδα (Ελλάδα)
- 2 Βουλιαγμένη (Ελλάδα)
- 2 Κίνεφ Κίρισι (Ρωσία)
- 2 Σκιφ Μόσχας (Ρωσία)
- 1 Μπράντεμπουργκ (Ολλανδία)
- 1 Σέντες (Ουγγαρία)
- 1 Φιορεντίνα (Ιταλία)
- 1 Προ Ρέκο (Ιταλία)
- 1 Σαντ Αντρέου (Ισπανία)