Η Χρυσή Βίβλος του Champions League Γυναικών: Τέταρτο τρόπαιο για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο Champions League της ιστορίας του, επικρατώντας της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι στον τελικό της Μάλτας.

Οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν τους τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους και παραμένουν στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Οριτσόντε Κατάνια με οκτώ κατακτήσεις, ενώ ακολουθεί η Σαμπαντέλ με επτά. Ο Ολυμπιακός, μετά την κατάκτηση του τέταρτου Champions League της ιστορίας του, βρίσκεται στην τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω του τις Νιρέους και Ντονκ Γκούντα που μετρούν από τρεις τίτλους.

Χρυσή Βίβλος

1987-88: Ντονκ Γκούντα

1988-89: Ντονκ Γκούντα

1989-90: Νιρέους

1990-91: Ντονκ Γκούντα

1991-92: Μπράντεμπουργκ

1992-93: Σζέντες

1993-94: Οριτσόντε Κατάνια

1994-95: Νιρέους

1995-96: Νιρέους

1996-97: ΣΚΙΦ Μόσχας

1997-98: Οριτσόντε Κατάνια

1998-99: ΣΚΙΦ Μόσχας

1999-00: Γλυφάδα

2000-01: Οριτσόντε Κατάνια

2001-02: Οριτσόντε Κατάνια

2002-03: Γλυφάδα

2003-04: Οριτσόντε Κατάνια

2004-05: Οριτσόντε Κατάνια

2005-06: Οριτσόντε Κατάνια

2006-07: Φιορεντίνα

2007-08: Οριτσόντε Κατάνια

2008-09: Βουλιαγμένη

2009-10: Βουλιαγμένη

2010-11: Σαμπαντέλ

2011-12: Προ Ρέκο

2012-13: Σαμπαντέλ

2013-14: Σαμπαντέλ

2014-15: Ολυμπιακός

2015-16: Σαμπαντέλ

2016-17: Κίνεφ Κιρίσι

2017-18: Κίνεφ Κιρίσι

2018-19: Σαμπαντέλ

2019-20: Δεν διεξήχθη (Covid-19)

2020-21: Ολυμπιακός

2021-22: Ολυμπιακός

2022-23: Σαμπαντέλ

2023-24: Σαμπαντέλ

2024-25: Σαντ Αντρέου

2025-26: Ολυμπιακός

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