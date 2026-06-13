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Η Χρυσή Βίβλος του Champions League Γυναικών: Τέταρτο τρόπαιο για τον Ολυμπιακό

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Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο Champions League της ιστορίας του, επικρατώντας της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι στον τελικό της Μάλτας.

Οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν τους τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους και παραμένουν στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Οριτσόντε Κατάνια με οκτώ κατακτήσεις, ενώ ακολουθεί η Σαμπαντέλ με επτά. Ο Ολυμπιακός, μετά την κατάκτηση του τέταρτου Champions League της ιστορίας του, βρίσκεται στην τρίτη θέση, αφήνοντας πίσω του τις Νιρέους και Ντονκ Γκούντα που μετρούν από τρεις τίτλους.

Χρυσή Βίβλος

  • 1987-88: Ντονκ Γκούντα
  • 1988-89: Ντονκ Γκούντα
  • 1989-90: Νιρέους
  • 1990-91: Ντονκ Γκούντα
  • 1991-92: Μπράντεμπουργκ
  • 1992-93: Σζέντες
  • 1993-94: Οριτσόντε Κατάνια
  • 1994-95: Νιρέους
  • 1995-96: Νιρέους
  • 1996-97: ΣΚΙΦ Μόσχας
  • 1997-98: Οριτσόντε Κατάνια
  • 1998-99: ΣΚΙΦ Μόσχας
  • 1999-00: Γλυφάδα
  • 2000-01: Οριτσόντε Κατάνια
  • 2001-02: Οριτσόντε Κατάνια
  • 2002-03: Γλυφάδα
  • 2003-04: Οριτσόντε Κατάνια
  • 2004-05: Οριτσόντε Κατάνια
  • 2005-06: Οριτσόντε Κατάνια
  • 2006-07: Φιορεντίνα
  • 2007-08: Οριτσόντε Κατάνια
  • 2008-09: Βουλιαγμένη
  • 2009-10: Βουλιαγμένη
  • 2010-11: Σαμπαντέλ
  • 2011-12: Προ Ρέκο
  • 2012-13: Σαμπαντέλ
  • 2013-14: Σαμπαντέλ
  • 2014-15: Ολυμπιακός
  • 2015-16: Σαμπαντέλ
  • 2016-17: Κίνεφ Κιρίσι
  • 2017-18: Κίνεφ Κιρίσι
  • 2018-19: Σαμπαντέλ
  • 2019-20: Δεν διεξήχθη (Covid-19)
  • 2020-21: Ολυμπιακός
  • 2021-22: Ολυμπιακός
  • 2022-23: Σαμπαντέλ
  • 2023-24: Σαμπαντέλ
  • 2024-25: Σαντ Αντρέου
  • 2025-26: Ολυμπιακός

Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης

  • 8 Οριτσόντε Κατάνια (Ιταλία)
  • 7 Σαμπαντέλ (Ισπανία)
  • 4 Ολυμπιακός (Ελλάδα)
  • 3 Νέρεους (Ολλανδία)
  • 3 Ντονκ Γκούντα (Ολλανδία)
  • 2 Γλυφάδα (Ελλάδα)
  • 2 Βουλιαγμένη (Ελλάδα)
  • 2 Κίνεφ Κίρισι (Ρωσία)
  • 2 Σκιφ Μόσχας (Ρωσία)
  • 1 Μπράντεμπουργκ (Ολλανδία)
  • 1 Σέντες (Ουγγαρία)
  • 1 Φιορεντίνα (Ιταλία)
  • 1 Προ Ρέκο (Ιταλία)
  • 1 Σαντ Αντρέου (Ισπανία)
Η Χρυσή Βίβλος του Champions League Γυναικών: Τέταρτο τρόπαιο για τον Ολυμπιακό