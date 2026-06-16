Ανανέωσε με Ρούντιγκερ η Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε τελικά να κρατήσει στο δυναμικό της τον Αντόνιο Ρούντιγκερ και την επόμενη σεζόν.

Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας πιστεύει στην αξία του 33χρονου Γερμανού διεθνή στόπερ και ανακοίνωσε τη μονοετή επέκταση του συμβολαίου του, μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Ο Ρούντιγκερ το περασμένο καλοκαίρι είχε μεγάλη πρόταση από την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, η οποία τού πρόσφερε τις τριπλάσιες (!) αποδοχές, αλλά την απέρριψε, αφού είχε αποφασίσει την παραμονή του στο «Μπερναμπέου».

Τώρα είχε ξανά προτάσεις από ομάδες της Saudi Pro League, αλλά και από την Αγγλία, ο Γερμανός στόπερ, όμως, συμφώνησε να μείνει στη Μαδρίτη για μια ακόμη χρονιά.

Την περασμένη σεζόν ο Ρούντιγκερ μέτρησε 26 συμμετοχές μ' ένα γκολ στο ενεργητικό του. Ο διεθνής στόπερ εντάχθηκε στο ρόστερ των Μαδριλένων το καλοκαίρι του 2022, αφού έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι, και σε αυτά τα τέσσερα χρόνια έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων το Champions League (2024) με συνολικά 182 συμμετοχές και οκτώ γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.