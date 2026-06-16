Ανακοίνωσε τον Κώστα Κώτση ως Γενικό Διευθυντή το Μαρούσι

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κώστα Κώτση στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κώστα Κώτση, ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του Γενικού Διευθυντή (G.M). Πρόκειται για έναν από τους πιο έμπειρους παράγοντες στο χώρο του ελληνικού Μπάσκετ, αν λάβουμε υπ’ όψη μας ότι εργάζεται σε θέσεις διοικητικής ευθύνης από το 1994. Έκτοτε διέγραψε μια παραγωγική πορεία, με αποκορύφωμα την δεκαετή θητεία του στην Εθνική ομάδα με την ιδιότητα του Team Manager. Επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Αμαρουσίου αφού την περασμένη σεζόν εργάστηκε στην Ιαπωνία.

Ο Κώστας Κώτσης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, και κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η διαδρομή του ξεκίνησε από το Περιστέρι, στο οποίο διετέλεσε προπονητής των τμημάτων υποδομής.

ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

– Team Manager: Εθνική Ομάδα Ανδρών (2014-2024)

– General Manager: Rising Zephyr Fukuoka-Ιαπωνία (2025-2026)

– General Manager ΑΕΚ (2025-2026)

– General Manager: Ήφαιστος (2018-2020)

– General Manager: Kύμη (2015-2017)

– General Manager: Περιστέρι (2012-2013)

– General Manager: Κολοσσός (2008-2012)

– Director of Basketball Operations: AEK (2001-2008)

– Sport Director: ΠΑΟΚ (1999-2001)

– Sport Director: Περιστέρι (1994-1999)

– Προπονητής: Περιστέρι (1990-1993)

Κώστα Κώτση, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου.

” Ενότητα και πρόοδος”

Αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, ο Κώστας Κώτσης δήλωσε:

“Ευχαριστώ τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη του Αμαρουσίου, κ. Στασινόπουλο για την εμπιστοσύνη. Είναι τιμή μου να εργαστώ σε μια ομάδα που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ξέρω ότι κάθε εποχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, απαιτήσεις και προκλήσεις, τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, με γνώμονα την βελτίωσης της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Ειδικά σε μια περίοδο που το ελληνικό πρωτάθλημα μπαίνει σε μια φάση αναβάθμισης και ισχυρού ανταγωνισμού"».