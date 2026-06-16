Champions League: Τα ζευγάρια του πρώτου προκριματικού γύρου

Με την κλήρωση του Α΄ προκριματικού γύρου του Champions League, που έγινε το απόγευμα στη Νιόν, άνοιξε η «αυλαία» της σεζόν 2026-27 στα κύπελλα Ευρώπης.

Από την κληρωτίδα «βγήκαν» 14 ζευγάρια, που θα δώσουν τη μάχη για την πρόκριση στη Β΄ προκριματική φάση, η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί αύριο (17/6, 13:00). Οι ηττημένοι του Α΄ προκριματικού γύρου θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους προσπάθεια στο Conference League.

Τα ζευγάρια της Α΄ προκριματικής φάσης του Champions League:

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία)

Φλοριάνα (Μάλτα)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ιντερ Κλαμπ ντ΄ Εσκάλδες (Ανδόρα)

Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία)

Αραράτ-Αρμένια (Αρμενία)-Ρίγα FC (Λετονία)

Βαρντάρ (Βόρεια Μακεδονία)-Κουόπιο (Φινλανδία)

Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)-Ντρίτα (Κόσοβο)

Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Πετροκούμπ (Μολδαβία)-Εγκνατία (Αλβανία)

Μπόρατς (Βοσνία)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)

Βίκινγκουρ (Ισλανδία)-Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο)

Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)-Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο)

Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 8-9 Ιουλίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (15-16/7).