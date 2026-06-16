Άρης: Τι συμβαίνει με Ρόουζ;

Ο Λίντσεϊ Ρόουζ δε θα πρέπει να θεωρείται τόσο... τελειωμένος από το ρόστερ του Άρη

Ο Μαυρικιανός στόπερ του Άρη ολοκλήρωσε ακόμη μία σεζόν στα κιτρινόμαυρα. Αρκετοί πίστεψαν πως ίσως να ήταν και η τελευταία του στη Θεσσαλονίκη.

Τα πράγματα όμως δεν φαίνονται τόσο απλά και το γεγονός πως το συμβόλαιο του με την ομάδα ολοκληρώνεται στις 30/6 επιτρέπει στον Μιχάλη Γρηγορίου να τον καλέσει στις πρώτες προπονήσεις πριν την προετοιμασία. Τα σενάρια, δε, που τον θέλουν να συνεχίζει στην Καλαμάτα διαψεύστηκαν, με τον παίκτη πλέον να περιμένει κρούση από τους κιτρινόμαυρους για το αν θα παραμείνει στο Βικελίδης ή θα ψάξει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σε περίπτωση που ο Άρης θελήσει να τον διατηρήσει στην συμπρωτεύουσα ο Ρόουζ δεν αποκλείεται να ανανεώσει για το τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας του και να κρεμάσει τα παπούτσια του ως παίκτης του Άρη. Όλα θα εξαρτηθούν από τις διαθέσεις του προπονητή της ομάδας, ο οποίος χρειάζεται παίκτες με εμπειρία και γνώση των αποδυτηρίων.