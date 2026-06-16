Euroleague: Τα δεκά καλύτερα καρφώματα της σεζόν (vid)

Η σεζόν στην Euroleague έχει ολοκληρωθεί και η διοργανώτρια Αρχή δημοσίευσε τα δέκα καλύτερα καρφώματα της αγωνιστικής περιόδου.
Στο βίντεο υπάρχει «πράσινη» παρουσία με τον Φαρίντ, ενώ στη κορυφή βρίσκεται το τρομερό κάρφωμα του Φρανσίσκο απέναντι στην Φενερμπαχτσέ.
Δείτε το βίντεο:
What a season... Highlight reel plays, poster jams with insane athleticism— EuroLeague (@EuroLeague) June 16, 2026
Narrowing it down to just 10 was not easy, but here we go... 👀
Check out the Top 10 Dunks of the season!
Top Plays of the Season I @etihad pic.twitter.com/igWZatMRVP