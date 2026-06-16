Euroleague: Τα δεκά καλύτερα καρφώματα της σεζόν (vid)

H Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τα δέκα καλύτερα καρφώματα της σεζόν.

Η σεζόν στην Euroleague έχει ολοκληρωθεί και η διοργανώτρια Αρχή δημοσίευσε τα δέκα καλύτερα καρφώματα της αγωνιστικής περιόδου.

Στο βίντεο υπάρχει «πράσινη» παρουσία με τον Φαρίντ, ενώ στη κορυφή βρίσκεται το τρομερό κάρφωμα του Φρανσίσκο απέναντι στην Φενερμπαχτσέ.

Δείτε το βίντεο: