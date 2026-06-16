Ξεκίνημα με το δεξί για τον Ζβέρεφ στο Χάλε

Ο Αλεξάντερ Zβέρεφ νίκησε με 2-1 σετ τον Βιτ Κόπριβα για τον γύρο των «32» του Χάλε και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στην διοργάνωση.

Στο πρώτο του ματς ως πρωταθλητής Grand Slam, ο 29χρονος τενίστας ήταν ο μεγάλος νικητής στην μονομαχία με τον Τσέχο Βιτ Κόπσιβα για τους «32» της διοργάνωσης, παίρνοντας τη νίκη με 2-1 σετ.

Ο Γερμανός ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και κατάφερε να πάρει με σχετική άνεση και σκορ 6-3 το πρώτο σετ.

Ο Κόπριβα έβγαλε αντίδραση όμως στη συνέχεια και με 6-4 πήρε τη νίκη στο δεύτερο σετ για την ισοφάριση. Ο Ζβέρεφ ισοπέδωσε τον αντίπαλο του στο τελευταίο σετ με 6-2 και πανηγύρισε την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Εκεί θα βρε τον συμπατριώτη του Γιάνικ Χάνφμαν, που απέκλεισε με 6-2, 6-2 τον Ζοάο Φονσέκα και έφτασε τις 100 νίκες στο tour.

Στο μεταξύ, τη συμμετοχή του από τη διοργάνωση απέσυρε ο Νικ Κύργιος με πρόβλημα στο γόνατο και τη θέση του θα πάρει ο Λορέντζο Σόνεγκο, που θα παίξει αύριο (17/6) με τον Μπεν Σέλτον.