Ο Έντουαρντς αποκάλυψε ότι βοήθησε τους Νικς στους τελικούς κόντρα στους Σπερς

Ο Άντονι Έντουαρντς έκανε γνωστό πως έδινε συμβουλές στον Καρλ-Άντονι Τάουνς πριν από τους τελικούς του ΝΒΑ ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Άντονι Έντουαρντς βρέθηκε στο Fanatics Fest και έκανε γνώστο πως βοήθησε με τον δικό του τρόπο τους Νιου Γιορκ Νικς στους τελικούς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Πιο συγκεκριμένα, ο αστέρας των Μινεσότα Τίμπεργουλβς αποκάλυψε ότι πριν από κάθε παιχνίδι των τελικών επικοινωνούσε με FaceTime με τον πρώην συμπαίκτη του, Καρλ-Άντονι Τάουνς και του έδινε συμβουλές.

«Του έδινα συμβουλές για το πού αρέσει να κινείται κάθε παίκτης και του έλεγα διάφορα πράγματα για τον Ουέμπι. Του έδωσα ένα cheat code και εκείνος πέρασε το τεστ» ανέφερε χαρακτηριστικά.