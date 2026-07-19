Υπολογίσιμη στο «Μπόρος Αρένα» η Έλφσμποργκ, σερί Over η Αργεντινή

Στα μέσα της βαθμολογίας κινείται η Έλφσμποργκ, η οποία υποδέχεται την πρωτοπόρο και αήττητη Σίριους. Το 104ο και τελευταίο παιχνίδι του Μουντιάλ διεξάγεται απόψε στο Ιστ Ραδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, ο μεγάλος τελικός, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Επτά νίκες για την Έλφσμποργκ και 4 για τη Σίριους στα 11 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια.

Η Έλφσμποργκ επέστρεψε μετά τη διακοπή στο πρωτάθλημα με δύο ήττες, το εντός έδρας 1-2 από τη Χάμαρμπι και το 1-0 στην έδρα της ΓΚΑΪΣ. Βρίσκεται στην 9η θέση, εμφανίζοντας τις περισσότερες ισοπαλίες, 6 σε 13 ματς, καθώς μετρούσε 4 συνεχόμενες πριν τις δύο ήττες. Εντός έδρας δεν χάνει εύκολα, έχοντας απολογισμό 3-3-1. Βρήκε δίχτυα και στους 7 αγώνες στο γήπεδό της. Τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του α’ γύρου η Σίριους έχει ξεφύγει 9 βαθμούς στην κορυφή, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο από τη 2η Χάμαρμπι. Μετά από τη διακοπή παραχώρησε 4-4 στην πρωταθλήτρια Μιάλμπι και νίκησε 2-1 στην Στοκχόλμη την Μπρομαπόικαρνα. Μαζί με την περσινή σεζόν, σκοράρει εδώ και 33 επίσημα παιχνίδια. Στους 8/10 τελευταίους αγώνες της δέχτηκε και η ίδια γκολ. Το «Μπόρος Αρένα» αποτελεί μια υπολογίσιμη έδρα και ίσως η Σίριους αφήσει βαθμούς, χωρίς ωστόσο να απωλέσει το αήττητο.

Στο πρώτο παιχνίδι της στο Μουντιάλ η Ισπανία ήρθε ισόπαλη με το Πράσινο Ακρωτήρι, κάτι που δημιούργησε αμέσως χαρακτηρισμούς γκέλας και στραβοπατήματος. Όμως, το αποτέλεσμα δεν ήταν τίποτα άλλο από μία ισοπαλία απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, με το συγκρότημα του Ντε Λα Φουέντε μάλιστα να έχει δοκάρι και πολλές χαμένες ευκαιρίες. Η ποιότητα του συνόλου της φάνηκε στα επόμενα 6 παιχνίδια, όπου με ισάριθμες νίκες έφτασε στον τελικό, πετώντας έξω και το μεγάλο φαβορί, τη Γαλλία. Την Αργεντινή τη βρίσκει για δεύτερη φορά στην εν λόγω διοργάνωση. Στην πρώτη, το 1966, έχασε με 2-1 στη φάση των ομίλων. Η Αργεντινή συνέχισε τις ανατροπές στο τουρνουά, με την πιο εντυπωσιακή αυτήν τη φορά, καθώς αφενός ήταν ημιτελικός, αφετέρου ήρθε από το 85’ και μετά. Το 2-1 επί της Αγγλίας ήταν το πέμπτο διαδοχικό γκολ/γκολ και Over για το συγκρότημα του Σκαλόνι, ο οποίος έχει οδηγήσει την παρέα του Μέσι σε 4 τελικούς και τους έχει κερδίσει όλους. Η ομάδα από τη Λατινική Αμερική έχει βρεθεί 6 φορές σε τελικό και πανηγύρισε στις 3, όπου προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε και στη συνέχεια νίκησε.

Οι 8/11 τελευταίοι αγώνες της Αργεντινής έληξαν Over, όπως και οι 4 πιο πρόσφατες μονομαχίες της με την Ισπανία. Σε υψηλή απόδοση το Over στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

758. ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ - ΣΙΡΙΟΥΣ Χ 3,65

101. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ O 2,5 2,35