Αγγλία και Γαλλία πρόσφεραν τον μικρό τελικό με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Mundial

Ιστορία γράφτηκε στον μικρό τελικό του Mundial 2026, με το χορταστικό 6-4 με το οποίο επικράτησε η Αγγλία της Γαλλίας.

Οι δύο ομάδες με το ρεσιτάλ γκολ που προσέφεραν έγραψαν ιστορία, αφού πρόσφεραν τον μικρό τελικό με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της κορυφαίας διοργάνωσης Εθνικών ομάδων.

Στην πλούσια ιστορία του θεσμού, ουδέποτε είχαν σημειωθεί 10 γκολ σε μικρό τελικό, με τους Άγγλους και τους Γάλλους να σπάνε το ρεκόρ του 6-3 στον μικρό τελικό του Mundial 1958, ανάμεσα σε Γαλλία και Δυτική Γερμανία.

Αναλυτικά οι μικροί τελικοί στην ιστορία των Mundial

1934 Γερμανία-Αυστρία 3-2

1938 Βραζιλία-Σουηδία 4-2

1954 Αυστρία-Ουρουγουάη 3-1

1958 Γαλλία-Δυτική Γερμανία 6-3

1962 Χιλή-Γιουγκοσλαβία 1-0

1966 Πορτογαλία-Σοβιετική Ένωση 2-1

1970 Δυτική Γερμανία-Ουρουγουάη 1-0

1974 Πολωνία-Βραζιλία 1-0

1978 Βραζιλία-Ιταλία 2-1

1982 Πολωνία-Γαλλία 3-2

1986 Γαλλία-Βέλγιο 4-2

1990 Ιταλία-Αγγλία 2-1

1994 Σουηδία-Βουλγαρία 4-0

1998 Κροατία-Ολλανδία 2-1

2002 Τουρκία-Νότια Κορέα 3-2

2006 Γερμανία-Πορτογαλία 3-1

2010 Γερμανία-Ουρουγουάη 3-2

2014 Ολλανδία-Βραζιλία 3-0

2018 Βέλγιο-Αγγλία 2-0

2022 Κροατία-Μαρόκο 2-1

2026 Αγγλία-Γαλλία 6-4