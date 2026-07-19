Οι Big-3 της Ισπανίας δίνουν «μάχη» για τον Κρίστιαν Ρομέρο

Ο Αργεντινός κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Τότεναμ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των τριών μεγάλων του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TeamTalk» η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν κάνει κρούση στην αγγλική ομάδα για τον 28χρονο στόπερ για να ενημερωθούν για τα οικονομικά δεδομένα.

Oi «Πετεινοί» είναι θετικοί στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Αργεντινού διεθνή, ζητώντας ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του και περιμένουν τις επίσημες προτάσεις για να μπουν σε διαπραγματεύσεις.

Για τον Ρομέρο, πέρα από τους τρεις μεγάλους του ισπανικού ποδοσφαίρου, ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χωρίς όμως να έχει κάνει ακόμη την κίνησή της.