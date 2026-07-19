ΠΑΟΚ: «Στη νέα εποχή, την ιστορία θα τη γράψουμε όλοι μαζί» (vid)

Ο ΠΑΟΚ κινείται σε... ρυθμούς εισιτηρίων διαρκείας, με το promo video να κυκλοφορεί.

Με το μήνυμα: «Στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ κάθε θέση έχει τη δική της αξία, το δικό της όνομα! Σε αυτή τη νέα εποχή, την ιστορία θα τη γράψουμε όλοι μαζί!», οι ασπρόμαυροι είναι έτοιμοι να κυκλοφορήσουν αύριο (20/7) τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν.

Ένα εισιτήριο διαρκείας με ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς όπως όλα δείχνουν, θα είναι το τελευταίο στο γήπεδο της Τούμπας πριν την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Υπενθυμίζεται πως οι κάτοχοι των φετινών εισιτηρίων διαρκείας θα έχουν έξτρα προνόμια, τόσο σε αγορά προϊόντων από την ασπρόμαυρη μπουτίκ, όσο και 10-15% έκπτωση στο εισιτήριο διαρκείας της επόμενης σεζόν.