Σίρα: «Συμφωνία Μόντενα-Φιορεντίνα για Μπιάνκο»

Χθες (18/7) τα ρεπορτάζ των Βιόλα θεωρούν τελειωμένη τη μεταγραφή του 23χρονου χαφ στη Μόντενα, κάτι που επιβεβαιώνει και ο έγκριτος δημοσιογράφος Νικολό Σίρα.
Όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ o Αλεσάντρο Μπιάνκο θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών μέχρι το 2030 με τα «Καναρίνια», με τη Φιορεντίνα όμως να κρατάει ποσοστό μεταπώλησης ύψους 50%.
Το κόστος της μεταγραφής κυμαίνεται στο 1 εκατ. ευρώ, με τον πρώην χαφ του Δικεφάλου να αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στη Serie B.
🔜 Done Deal! Alessandro #Bianco to #Modena from #Fiorentina for €1M. Contract until 2030. Fiorentina will have 50% on the future sale. #transfers @violanews— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2026