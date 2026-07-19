Σίρα: «Συμφωνία Μόντενα-Φιορεντίνα για Μπιάνκο»

Ο Νικολό Σίρα επιβεβαιώνει τα ρεπορτάζ των συμπατριωτών του, καθώς αναφέρει πως υπάρχει συμφωνία μεταξύ Μόντενα και Φιορεντίνα για τον Αλεσάντρο Μπιάνκο.

Χθες (18/7) τα ρεπορτάζ των Βιόλα θεωρούν τελειωμένη τη μεταγραφή του 23χρονου χαφ στη Μόντενα, κάτι που επιβεβαιώνει και ο έγκριτος δημοσιογράφος Νικολό Σίρα.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ o Αλεσάντρο Μπιάνκο θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών μέχρι το 2030 με τα «Καναρίνια», με τη Φιορεντίνα όμως να κρατάει ποσοστό μεταπώλησης ύψους 50%.

Το κόστος της μεταγραφής κυμαίνεται στο 1 εκατ. ευρώ, με τον πρώην χαφ του Δικεφάλου να αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στη Serie B.

