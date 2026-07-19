Γιώργος Καραγκούνης: Η «Τυπάρα» πανηγυρίζει πόντο της Μαρίας! (vid)

Ο πρώην διεθνής παίκτης παρακολουθεί από κοντά τον τελικό του Athens Open και στηρίζει... φουλ τη Μαρία Σάκκαρη!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με τους πανηγυρισμούς του Γιώργου Καραγκούνη: