Ισπανία - Αργεντινή: Χωρίς εκπλήξεις οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού

Η ώρα της μεγάλης είναι εδώ. Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών, Λουίς ντε λα Φουέντε και Λιονέλ Σκαλόνι, χωρίς κάποια μεγάλη έκπληξη στα αρχικά τους πλάνα.

Οι δύο ομάδες παρατάσσονται με όλα τα μεγάλα τους αστέρια, με τον Λιονέλ Μέσι να ηγείται της Αργεντινής και τον Λαμίν Γιαμάλ να αποτελεί ένα από τα μεγάλα όπλα της Ισπανίας.

Η ενδεκάδα της Ισπανίας:

Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ.

Η ενδεκάδα της Αργεντινής:

Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντε Πολ, Ένσο Φερνάντες, Γκονζάλες, Μακ Άλιστερ, Μέσι, Άλβαρες.