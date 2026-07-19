Αλά... Rocky η Αργεντινή πριν τον τελικό: «Ερχόμαστε με τον καλύτερο παίκτη του πλανήτη» (vid)

Στο κλίμα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026 μπήκε η Αργεντινή, η οποία δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό και άκρως συναισθηματικό βίντεο λίγες ώρες πριν από τη «μάχη» με την Ισπανία (19/7, 22:00).

Ο επίσημος λογαριασμός της «Αλμπισελέστε» στα social media παρουσίασε ένα βίντεο διάρκειας περίπου ενάμιση λεπτού, εμπνευσμένο από την εμβληματική ταινία **Rocky**, με μουσική υπόκρουση το θρυλικό **«Going the Distance»** του Μπιλ Κόντι. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι έτοιμη να υπερασπιστεί το στέμμα της.

Το βίντεο ανοίγει με τους χαρακτηριστικούς ήχους από καμπανάκι αγώνα πυγμαχίας και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου να δεσπόζει στην οθόνη, ενώ η αφήγηση δίνει αμέσως τον τόνο.

«Έρχεται η κάτοχος του τίτλου. Η ομάδα των πέντε συνεχόμενων τελικών. Εκείνη που προσπάθησαν αμέτρητες φορές να ρίξουν, αλλά πάντα σηκωνόταν ξανά», ακούγεται, την ώρα που προβάλλονται εικόνες από την πορεία στο Κατάρ το 2022, αλλά και στιγμιότυπα από τις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι.

Η συνέχεια είναι αφιερωμένη στον Λιονέλ Μέσι. «Ερχόμαστε με τον καλύτερο παίκτη του πλανήτη», αναφέρει η αφήγηση, με τον αρχηγό της Αργεντινής να εμφανίζεται να τραγουδά τον εθνικό ύμνο. «Εκείνον που δεν τα παρατά ποτέ και χορεύει με τα πόδια του όπως κανείς άλλος», προσθέτει χαρακτηριστικά.

Το βίντεο συνδυάζει εικόνες από την παιδική ηλικία ποδοσφαιριστών όπως οι Χουλιάν Άλβαρες, Λαουτάρο Μαρτίνες και Έντσο Φερνάντες, θέλοντας να αναδείξει τις ρίζες και τη διαδρομή τους μέχρι την κορυφή.

«Εδώ έρχονται οι γειτονιές, τα παιδιά που μεγάλωσαν με όνειρα και δίψα για δόξα. Εκείνος που προσπάθησαν να στριμώξουν με λόγια, αλλά απαντούσε πάντα μέσα στο γήπεδο», τονίζεται στη συνέχεια.

Ξεχωριστή θέση έχουν και οι φίλαθλοι της Αργεντινής, αλλά και οι οικογενειακές στιγμές που συνοδεύουν κάθε μεγάλη διοργάνωση. «Εδώ έρχονται οι παρέες, οι οικογένειες και τα μπάρμπεκιου. Εκείνοι που πανηγυρίζουν κάθε γκολ σαν να τελειώνει ο κόσμος. Έρχεται ο πρωταθλητής του λαού», αναφέρει η αφήγηση, συνοδευόμενη από πλάνα των πανηγυρισμών των Αργεντινών σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Λίγο πριν από το φινάλε, γίνεται αναφορά και στους δύο βασικούς επιθετικούς της ομάδας. «Έρχεται εκείνος που ορμά σαν ταύρος και εκείνος που τσιμπά σαν αράχνη», ακούγεται, με σαφή αναφορά στα παρατσούκλια των Λαουτάρο Μαρτίνες και Χουλιάν Άλβαρες.

Το συγκινητικό βίντεο ολοκληρώνεται με εικόνες των Ντιέγκο Μαραντόνα και Σέσαρ Λουίς Μενότι, αλλά και αναφορά στα νησιά Μαλβίνες, πριν πέσει η αυλαία με το σύνθημα:

«Κυρίες και κύριοι... ερχόμαστε εμείς. Και ερχόμαστε για όλα».

Το βίντεο έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τον πυρετό ενόψει του μεγάλου τελικού.

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