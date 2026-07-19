Λάρκιν: «Δεν πήγα στην Φενερμπαχτσέ για τα χρήματα - Θέλω να είμαι ο κορυφαίος όλων των εποχών»

Ο Σέιν Λάρκιν σε δηλώσεις του μίλησε για την μεταγραφή του στην Φενερμπαχτσέ, τονίζοντας πως δεν έγινε λόγω των χρημάτων.

Ο Σέιν Λάρκιν αποτελεί παρελθόν από την Αναντολού Εφές και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενερμπαχτσέ. Ο βετεράνος γκαρντ σε ένα teaser για το «Off the Recourt» μίλησε για αυτή την κίνηση.

«Ποτέ δεν ήταν θέμα χρημάτων. Αν ήθελα, θα μπορούσα να πάω αλλού και να βγάλω 10, 12, ακόμα και 15 εκατομμύρια δολάρια. Θα μπορούσα να αγοράσω τη Φεράρι μου και να πηγαίνω με αυτήν στην προπόνηση κάθε μέρα. Θέλω να με θυμούνται ως έναν από τους καλύτερους όλων των εποχών — για να πω την αλήθεια, θέλω να είμαι ο καλύτερος που το έχει κάνει ποτέ. Υπήρχαν ακόμα μερικά πράγματα που μου έλειπαν για να το πετύχω αυτό» ανέφερε αρχικά.

Ενώ για την πορεία του στην Εφές είπε: «Σέβομαι τους πάντες. Είμαι στρατιώτης. Όποιον και αν μου δώσετε, θα πάω στον πόλεμο μαζί του. Όμως μου είπαν ότι θα ήμουν ο νούμερο ένα παίκτης αυτής της ομάδας, και ξαφνικά μου έκοψαν τα πόδια. Κατέληξα να πέσω με τα μούτρα στο έδαφος».

Ακόμη, εξέφρασε τον εκνευρισμό του για τον σχεδιασμό της ομάδας και τις κινήσεις της διοίκησης: «Λες “Δεν μπορούμε να χάσουμε αυτόν τον παίκτη” και μετά τον χάνεις. Μετά λες “Δεν μπορούμε να χάσουμε εκείνον τον παίκτη”, και χάνεις και αυτόν. Φυσικά, αυτό είναι απογοητευτικό. Τους λες το “Α”, και αυτοί πάνε και κάνουν το “Β”».

Τέλος, δεν έκρυψε ότι τον ενόχλησαν οι αντιδράσεις του κόσμου στους τραυματισμούς που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια: «Ο κόσμος άρχισε να λέει ότι προσποιούμουν τους τραυματισμούς μου. Αυτή η πρώτη αντίδραση ήταν πραγματικά συγκλονιστική»