Τάχα Άλι: «Με βοήθησε πολύ ο Γερεμέγιεφ» - Οι πρώτες μέρες στον ΠΑΟΚ

Ο Τάχα Άλι μίλησε σε podcast της πατρίδας του για τις πρώτες εντυπώσεις από τον ΠΑΟΚ - Η «βοήθεια» του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ.

Τις πρώτες του προπονήσεις πραγματοποίησε με την ασπρόμαυρη φανέλα ο 28χρονος εξτρέμ από τη Σουηδία, ο οποίος προσαρμόζεται σταδιακά στα θέλω του Αλέσιο Λίσι ενόψει και των δύο αγώνων με τη Ντιναμό Κιέβου.

Μιλώντας σε podcast της πατρίδας του, αναφέρθηκε στις εντυπώσεις που αποκόμισε στον Δικέφαλο, αλλά και στο «τρελό» καλοκαίρι που διανύει σε συλλογικό και Εθνικό επίπεδο, στο οποίο αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ, υπογράφοντας λίγες μέρες μετά τριετές συμβόλαιο με τους ασπρόμαυρους.

«Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για μένα, κλήθηκα Εθνική (σ.σ. στο Μουντιάλ έκαναν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του) και τώρα πήρα μεταγραφή».

Παράλληλα, τόνισε πως ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ συνέβαλλε στην καλύτερη ένταξή του στην ομάδα, καθώς οι δύο μιλούν την ίδια γλώσσα, κάτι το οποίο έπαιξε ρόλο.

Ο Τάχα Άλι έστειλε και το μήνυμά του ενόψει της έναρξης της σεζόν αναφέροντας πως βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση: «Έχω κάνει τρεις προπονήσεις με την ομάδα που βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας. Εγώ είμαι ήδη έτοιμος (σ.σ. εννοεί από πλευράς φυσικής κατάστασης και ρυθμός) να αγωνιστώ».