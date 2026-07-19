To χάλκινο μετάλλιο η ομάδα Κ-14 του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πόλο Κ-14 που διεξάγεται στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας της Λάρισας, επικρατώντας 10-6 του Ναυτικού Ομίλου Χίου.

Οι παίκτες του «Τριφυλλιού», άφησαν πίσω τους την πίκρα από τη χθεσινή ήττα στον ημιτελικό κόντρα στη Βουλιαγμένη και εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να φύγουν από τον Κάμπο με το μετάλλιο.

Αν και το ματς ήταν αμφίρροπο τα δύο πρώτα επτάλεπτα, με το σκορ να λήγει ισόπαλο (4-4), στο δεύτερο μέρος οι «Πράσινοι» κυριάρχησαν πλήρως χτίζοντας μία διαφορά που έφτασε στα τέσσερα τέρματα στο τέλος της τρίτης περιόδου (8-4). Έκτοτε με καλή διαχείρηση κατάφεραν να τη διατηρήσουν και να φτάσουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Κορυφαίοι παίκτες για τον Παναθηναϊκό ήταν οι Κυριακόπουλος και Ράπτης, οι οποίοι πέτυχαν από τρία τέρματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια, να βρίσκεται σταθερά στην τελική φάση Πανελληνίων Πρωταθλημάτων ηλικιακών κατηγοριών, ανάμεσα σε παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος όπως τη Βουλιαγμένη, τα Χανιά και τη Χίο, αποδεικνύοντας ότι βάζει γερά θεμέλια για το μέλλον του τμήματος.