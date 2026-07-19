Σπερς: Τα πλάνα για τους Φοξ και Χάρπερ ενόψει της νέας σεζόν

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς υπολογίζουν τον ΝτεΆαρον Φοξ στην βασική πεντάδα, με τον Ντίλον Χάρπερ να αναμένεται να είναι ξανά ο έκτος παίκτης.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επέστρεψαν στους τελικούς του ΝΒΑ, αλλά εκεί ηττήθηκαν από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο ΝτιΆαρον Φοξ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες κατά τη διάρκεια των play-offs, την ώρα που ο Ντίλαν Χάρπερ κέρδισε τις εντυπώσεις. Ωστόσο, παρά τα όσα έγιναν στην post-season, οι Σπερς δεν αναμένεται να αλλάξουν τα πλάνα τους.

Σύμφωνα με τον Τζάρεντ Ουάις του «Athletic», οι άνθρωποι των Σπερς εξακολουθούν να εμπιστεύονται τον Φοξ. Στην ομάδα θεωρούν ότι η μέτρια απόδοσή του στα play-offs επηρεάστηκε σημαντικά από τον τραυματισμό του στον αστράγαλο και θεωρούν πως δημιούργησε καλές προϋποθέσεις για να σκοράρει, αστοχώντας όμως.

Λόγω του συμβολαίου του θα είναι πολύ δύσκολο να παραχωρηθεί αυτό το καλοκαίρι και έτσι όλα δείχνουν πως ο Φοξ θα έχει ξανά θέση βασικού στην ομάδα, με τον Χάρπερ να έρχεται ξανά από τον πάγκο. Τονίζεται πως ο νεαρός παίκτης είναι θετικός στο να είναι ξανά ο έκτος παίκτης και να αποτελεί την πρώτη λύση του προπονητή του από τους αναπληρωματικούς.