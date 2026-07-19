Ο Πινέδα της ΑΕΚ δεν αποτυπώνεται σε στατιστικά – Τα γκολ και οι ασίστ του με τα κιτρινόμαυρα (vid)

Ο Ορμπελίν Πινέδα άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην ΑΕΚ την τετραετία που αγωνίστηκε.

Το σημάδι του στην ιστορία της ΑΕΚ άφησε ο Ορμπελίν Πινέδα, καθώς στα τέσσερα χρόνια που φόρεσε τα κιτρινόμαυρα, κατάφερε να γίνει κομβικός στο παιχνίδι της ομάδας και να συνδυάσει την παρουσία του με δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Μεξικανός μέσος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 μετά από επιμονή του Ματίας Αλμέιδα, που τον γνώριζε καλά. Ο Πινέδα είχε περάσει ένα άσχημο εξάμηνο στη Θέλτα, όπου δεν αγωνιζόταν και η ΑΕΚ κατάφερε να τον πάρει δανεικό. Η σεζόν 2022-23 ήταν ονειρική για την Ένωση, με τον «μαγίτο» να έχει σπουδαίο ρόλο στην κατάκτηση του νταμπλ. Γι’ αυτό και η διοίκηση του Δημήτρη Μελισσανίδη έδωσε τη μάχη της και κατέβαλε 6,5 εκατ. ευρώ για τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2023, αποτελώντας την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας.

Ο Πινέδα συνέχισε να είναι καταλυτικός στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, ακόμα και όταν η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Έγινε ο αγαπημένος παίκτης της εξέδρας, που σχεδόν σε κάθε ματς φώναζε το όνομά του. Και όχι, δεν ήταν ο ποδοσφαιριστής που σκόραρε συνεχώς ή μοίρασε αφειδώς ασίστ, γράφοντας νούμερα που αξιολογούνται στο ποδόσφαιρο, αλλά ήταν παντού στο γήπεδο. Έκοβε, μοίραζε παιχνίδι, έκλεβε μπάλες, έκανε μαγικές ντρίπλες και… χάζευε τους αντιπάλους.

Δεν είναι τυχαίο, που ο Πινέδα ήταν ο παίκτης που αναδείχτηκε MVP της ομάδας και του πρωταθλήματος, τις δύο σεζόν που η ΑΕΚ πήρε τον τίτλο. Γιατί ήταν ο παίκτης που καθόριζε το παιχνίδι της Ένωσης και αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις γραμμές.

Με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Ορμπελίν έπαιξε σε 174 παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 20 γκολ και μοιράζοντας 17 ασίστ, αριθμοί που δεν αποτυπώνουν ούτε στο 50% τη συνολική προσφορά του.

Δείτε σε ένα βίντεο τα γκολ και τις ασίστ του Πινέδα:

