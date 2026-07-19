Σάκκαρη: «Πάμε Στεφ!»

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε με πολύ όμορφα λόγια χθες για τον Στέφανο Τσιτσιπά και σήμερα επανήλθε με ένα σχόλιο στην ανάρτηση του κορυφαίου Έλληνα τενίστα.

Όταν η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου για την παρουσία και των δύο σε τελικούς την ίδια μέρα, είπε: ««Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Στέφανο που έφτασε στον τελικό σε ένα τουρνουά με πολύ δύσκολους παίκτες και ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς το υψόμετρο κάνει το παιχνίδι απαιτητικό. Πάντα πίστευα ότι ανήκει εκεί και σιγά-σιγά βρίσκει ξανά τον εαυτό του και τα πατήματά του. Είναι πολύ καλό σημάδι το ότι παίζουμε και οι δύο τελικό την ίδια ημέρα. Στο παρελθόν, όταν είχα πάρει τον πρώτο μου τίτλο στο Ραμπάτ, είχε κερδίσει και εκείνος στο Εστορίλ. Βαδίζουμε μαζί σε πολλά πράγματα και ήρθε η ώρα το ελληνικό τένις και το ελληνικό δίδυμο να επιστρέψει εκεί που του αξίζει».

Ο Στέφανος, από την πλευρά του, προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Χ, όπου δήλωσε περήφανος για την πορεία της Μαρίας και μίλησε για την αρχή ενός «νέου κεφαλαίου».

Σήμερα η Μαρία σχολίασε την ανάρτηση γράφοντας «Πάμε Στεφ!».

Ο Στέφανος θα αναμετρηθεί με τον Ραφαέλ Κολινιόν στις 12.30, ενώ η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα παίξει με την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στις 20.00.