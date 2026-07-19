Επίσημο: Ανακοίνωσε Αλμύρα η Τζουργκάρντεν!

Ο σύλλογος από την Σουηδία ανακοίνωσε την απόκτηση του 21χρονου Έλληνα μέσου του Αστέρα Τρίπολης.

Κάτοικος Στοκχόλμης και επίσημα είναι ο Χρήστος Αλμύρας, ο οποίος κάνει το ευρωπαϊκό άλμα στην καριέρα του. Η Τζουργκάρντεν ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 21χρονου Έλληνα μέσου, ο οποίος εντυπωσίασε πέρσι με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης.

Välkommen till Djurgården, Christos Almyras! ✍🏼



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Ο Αλμύρας υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2030 σε μία μεταγραφή που κόστισε ένα εκατομμύριο ευρώ: «Είναι φανταστικό να είμαι μέλος αυτού του σπουδαίου συλλόγου και είμαι έτοιμος να επωμιστώ μια μεγάλη ευθύνη κατά τη διάρκεια της θητείας μου εδώ. Ένιωσα έλξη από τους φανταστικούς οπαδούς της Τζουργκάρντεν, το στάδιο και πολλά άλλα γύρω από την ομάδα. Στη συνέχεια, είχα μια στενή συζήτηση με τον Μαξιμίλιαν Χαν (επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος), ο οποίος μου μίλησε για το ταξίδι που έχει ξεκινήσει η Τζουργκάρντεν. Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες και αυτό με παρακινεί πολύ ως παίκτη», ήταν τα πρώτα λόγια του Έλληνα μέσου.