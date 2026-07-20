Ρόντρι: «Ελπίζω η ιστορία μου να αποτελέσει παράδειγμα για τους νεαρούς παίκτες»

Ο Ρόντρι αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Mundial 2026, με τον Ισπανό χαφ να στέλνει το μήνυμά του στους νεότερους ποδοσφαιριστές.

Ο αρχηγός της Ισπανίας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, επανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο βοηθώντας την «Φούρια Ρόχα» να φτάσει στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ρόντρι, μάλιστα αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης και στις δηλώσεις του φρόντισε να στείλει ένα ξεχωριστό μήνυμα προς τους νεαρούς ποδοσφαιριστές.

«Ελπίζω η ιστορία μου να αποτελέσει παράδειγμα για τους νεότερους παίκτες. Ακόμα και όταν η καριέρα σου πέφτει, μπορείς πάντα να επιστρέψεις», ανέφερε ο έμπειρος μέσος της Ισπανίας.