Ο Παρέδες δέχθηκε κόκκινη κάρτα για το επεισόδιο μετά το τέλος του τελικού!

Ο Λεάντρο Παρέδες δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και αρχικά έπιασε από τον λαιμό τον Έρικ Γκαρθία, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με αγκωνιά στο πρόσωπο τον Γκάβι.
Οι ενέργειες του έμπειρου χαφ, ωστόσο δεν έμειναν ατιμώρητες από τον διαιτητή του αγώνα, Σλάβκο Βίντσιτς, που είδε το επεισόδιο και τιμώρησε με κόκκινη κάρτα τον Παρέδες.
🚨🛑 Leandro Paredes got a red card after fights with Gavi and Eric Garcia after final whistle. pic.twitter.com/NP6UPkNh4K— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026