Ο Παρέδες δέχθηκε κόκκινη κάρτα για το επεισόδιο μετά το τέλος του τελικού!

Ο Σλάβκο Βίντσιτς τιμώρησε με κόκκινη κάρτα τον Αργεντινό χαφ, για την πολύ άσχημη αντίδραση που είχε μετά το τέλος του τελικού του Mundial.

Ο Λεάντρο Παρέδες δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και αρχικά έπιασε από τον λαιμό τον Έρικ Γκαρθία, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με αγκωνιά στο πρόσωπο τον Γκάβι.

Οι ενέργειες του έμπειρου χαφ, ωστόσο δεν έμειναν ατιμώρητες από τον διαιτητή του αγώνα, Σλάβκο Βίντσιτς, που είδε το επεισόδιο και τιμώρησε με κόκκινη κάρτα τον Παρέδες.