Χανιά και Βουλιαγμένη θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ-14

Χανιά και Βουλιαγμένη ήταν οι νικητές των ημιτελικών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ-14 που φιλοξενείται στο Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας της Λάρισας.

Η Βουλιαγμένη εξασφάλισε το «εισιτήριο» του τελικού επικρατώντας 8-7 του Παναθηναϊκού έπειτα από μία δυνατή αναμέτρηση, η οποία τελικά κρίθηκε στο γκολ, παρότι η ομάδα των Νοτίων προαστίων προηγούνταν έως και το 1:47 πριν το τέλος με διαφορά τριών τερμάτων.

Στον δεύτερο ημιτελικό τα πράγματα ήταν πιο απλά για την ομάδα των Χανίων, η οποία αποδείχθηκε πολύ ανώτερη αγωνιστικά, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι όχι απλώς δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα, αλλά πήρε προβάδισμα από πολύ νωρίς, χτίζοντας διαφορά 8 τερμάτων στο 3:20 πριν το τέλος. Κάπου εκεί η ομάδα του Γιάννη Ζαγουράκη κατέβασε ρυθμό, με την Χίο να μειώνει σε 16-11, σε ένα ματς που είχε διαδικαστικό χαρακτήρα για τους Κρητικούς..

Ο μικρός τελικός που θα κρίνει το χάλκινο μετάλλιο να πραγματοποιηθεί μεταξύ Χίου και Παναθηναϊκού και είναι προγραμματισμένος για τις 11:30, ενώ ο τελικός για τις 12:45.