Η Μίλαν συμφώνησε προφορικά με τον Ζεσούς - Mένει το deal με την Άρσεναλ

Η Άρσεναλ δεν έχει στα πλάνα της για την επόμενη σεζόν τον Γκαμπριέλ Ζεσούς, με την Μίλαν να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TEAMtalk» η Μίλαν και η Γιουβέντους έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να πάρουν τον 29χρονο φορ στη Serie A, με την ομάδα του Μιλάνου να έχει συμφωνήσει με τον τον μάνατζερ του σε τετραετές (3+1) συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ εισηγήθηκε την απόκτηση του Ζεσούς, για να κάνει επιθετικό δίδυμο με τον Γκονσάλο Ράμος, που πρόσφατα αποκτήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν. Απομένει η συγκατάθεση της Αρσεναλ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τους «ροσονέρι» να προσφέρουν 30 εκατ. ευρώ για να πάρουν τα δικαιώματα του.